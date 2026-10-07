Agencias

La OMS dice que no tiene una visión completa sobre sospechas de caso de peste en Rusia

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Ginebra, 07 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles que todavía no tiene una visión completa de lo ocurrido en torno a la muerte por una neumonía grave de una trabajadora de un centro de Rusia donde se efectúan investigaciones sobre la peste, tras primeros reportes que vinculaban este deceso con una supuesta fuga del patógeno.

"La OMS ha solicitado información adicional sobre las pruebas de laboratorio realizadas a la persona fallecida y a los contactos, más detalles sobre qué motivó la adopción de las medidas de salud pública y sobre el estado de salud de los contactos", informó a la prensa el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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"Por el momento, la organización no dispone de una imagen completa de lo ocurrido y no puede realizar una evaluación exhaustiva del riesgo", agregó. EFE

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