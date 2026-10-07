Corea del Norte acusa a EE.UU. de desestabilizar la región con venta de armas a Taiwán

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Seúl, 7 oct (EFE).- Corea del Norte acusó este miércoles a las autoridades de Estados Unidos de desestabilizar la región con sus ventas de armas y apoyo militar a Taiwán, según la agencia de noticias norcoreana KCNA, en medio del refuerzo de los lazos entre Pionyang y Pekín.

En referencia a la reciente entrega de aviones de combate estadounidenses a Taiwán, consideró que "esto no es más que un acto desvergonzado de colocar una bomba en la puerta de la casa de otro y afirmar que es para garantizar la seguridad de la vivienda", según un artículo del analista de asuntos internacionales Kim Myong Chol.

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Así, denunció que el costo de las municiones suministradas por Washington a Taipéi en la última década ascendió a más de 39.000 millones de dólares.

En este contexto, sostuvo que Estados Unidos "ha destruido sistemáticamente la estabilidad regional", agregando que, además, ha apoyado a las fuerzas separatistas que desafían el principio de "Una sola China".

Mientras que subrayó que "la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China" y "ninguna fuerza externa tiene derecho a interferir en ella", dijo que debería "pensar y actuar con racionalidad" si no quiere "enfrentarse directamente a la poderosa" China.

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Las autoridades de Pekín consideran Taiwán como "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal proveedor de armamento de Taipéi y, si bien no mantiene relaciones diplomáticas con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín.

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Lazos estratégicos con Putin

Las autoridades norcoreanas publicaron estos comentarios después de que su líder, Kim Jong-un, prometiera estrechar lazos "estratégicos" con Rusia en una carta dirigida al presidente ruso, Vladímir Putin, con motivo de su cumpleaños.

"Me complace mantener una buena amistad con usted y abrir un nuevo capítulo para el desarrollo de las relaciones entre nuestros dos países", según recoge la agencia de noticias KCNA.

Así, sostuvo que su política "inquebrantable" es la de "conceder importancia a la asociación estratégica integral y la alianza forjada con la hermana Federación Rusa, así como ampliar y desarrollar constantemente el trabajo conjunto".

Por último, expresó su apoyo a la invasión rusa de Ucrania, que defendió como una "guerra por la justicia del pueblo ruso en defensa de la soberanía, los intereses de seguridad y la integridad territorial" que, en su opinión, "culminará con su victoria sin duda". EFE

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