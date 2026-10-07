Agencias

Al menos dos muertos en un nuevo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev

Guardar

Kiev, 7 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron como consecuencia del ataque de esta madrugada contra la capital ucraniana, en el que las fuerzas del Kremlin volvieron a emplear misiles balísticos además de los habituales drones.

Las dos víctimas perdieron la vida en el distrito de Dárnitsia de Kiev, según informó la Administración Militar capitalina en el primer balance oficial presentado por las autoridades ucranianas.

PUBLICIDAD

El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, informó en su cuenta de Telegram de daños en Dárnitsia y otros distritos de Kiev debido al ataque ruso.

La Fuerza Aérea ucraniana había alertado durante la madrugada en su canal de Telegram de que drones y misiles balísticos rusos se dirigían a Kiev. Rusia también dirigió su ataque de esta madrugada a otras regiones ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en la víspera tener información de que Rusia preparaba un ataque masivo contra Ucrania.

Zelenski explicó en ese mismo mensaje que había mandado reforzar la protección de infraestructuras logísticas, después de que las fuerzas del Kremlin atacaran en los últimos días algunos de los principales puentes que conectan sobre el río Dniéper las dos orillas de Kiev. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exministro de Comunicaciones de Alejandro Giammattei en Guatemala sufre herida de bala

Infobae

Taiwán procesa a 10 personas por desviar chips militares de EE.UU. a China por Hong Kong

Infobae

Ratifican en Ecuador condena de 4 años de cárcel a hombre que provocó aborto a adolescente

Infobae

Japón investiga a las principales cerveceras por formar un cártel para subir los precios

Infobae

Israel desplaza a 69 personas en una sola demolición en Jerusalén Este, la mayor cifra registrada por la ONU

Israel desplaza a 69 personas en una sola demolición en Jerusalén Este, la mayor cifra registrada por la ONU