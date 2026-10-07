La Eurocámara quiere reequilibrar la economía con China, en "punto crítico" de su relación

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(Actualiza con la abstención del PSOE y el voto de los diputados españoles)

Estrasburgo (Francia), 7 oct (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo pidió este miércoles reequilibrar los lazos económicos entre la Unión Europea y China, una relación que -consideran- ha llegado a un "punto crítico", aunque urgieron a evitar una "confrontación de bloques" y a acordar en su lugar una "asociación estratégica completa".

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El pleno aprobó un texto por 454 votos a favor, 86 en contra y 110 abstenciones en la víspera en que el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, acuda a Pekín para asistir a la segunda ronda de consultas sobre comercio e inversión con China.

La eurodiputada a cargo del informe, la liberal belga Hilde Vautmans, aseguró en un comunicado que confía en que el comisario lleve a la capital china este "mensaje económico unánime" y aseguró que la UE debe "cooperar con China siempre que sea posible" sin dejar de mantenerse "firme en materia de seguridad y valores".

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En la resolución no vinculante, los eurodiputados reconocen que dialogar con China es "esencial" para abordar desafíos mundiales como el cambio climático, el refuerzo del multilateralismo, la paz y la seguridad, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo internacional, la digitalización o la salud pública.

No obstante, creen que la relación con ese país ha llegado a un "punto crítico" por sus "prácticas económicas desleales", como "el dumping y el espionaje", o por su posición sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.

En ese sentido, instan a la UE a "reaccionar" por el papel de China como "facilitador decisivo y proveedor de tecnologías de doble uso" a Rusia en esa guerra, ante las "pruebas creíbles" de que le ha suministrado componentes para armas y drones.

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En ese contexto, piden adoptar "urgentemente" medidas para abordar la "instrumentalización" de recursos críticos por parte de China y aplicar rigurosamente la estrategia de reducción del riesgo económico y reequilibrio económico en las relaciones entre las dos partes.

En concreto, piden reducir riesgos en materias primas fundamentales, los medicamentos críticos, la biotecnología, la computación cuántica, los componentes de baterías y las baterías, los vehículos eléctricos, las tecnologías de la información y la comunicación y los semiconductores.

El Parlamento llama, en definitiva, a promover la autonomía estratégica de la UE manteniendo "una relación pragmática" que "facilite la coexistencia sin confrontación, proteja los valores e intereses europeos y respalde y complemente una política coherente y asertiva respecto de China", incluyendo una enmienda de los socialdemócratas que pide específicamente evitar la "confrontación de bloques".

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En cualquier caso, insta a investigar conductas coercitivas chinas en el ámbito de las tierras raras y a considerar el uso del instrumento anticoercitivo.

Considera que el mercado chino de vehículos eléctricos supone "una gran amenaza" para el europeo porque China "exporta su excedente de fabricación", y pide además medidas para evitar nuevos riesgos para la seguridad derivados de la inversión extranjera china.

Igualmente, instan a poner de relieve "las ramificaciones geopolíticas" del conflicto comercial entre Estados Unidos y China y sus posibles efectos indirectos en la economía de la Unión, y a valorar la relación con la India para contrarrestar las ambiciones regionales de Pekín.

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Además, la Eurocámara ve a Taiwán como un "socio fiable" en comercio y tecnología y pide intensificar los vínculos; al mismo tiempo, defiende contrarrestar la expansión de la presencia política y económica de China y abordar los riesgos de su creciente influencia política y financiera en África o Latinoamérica, donde pone de relieve el compromiso militar y la cooperación tecnológica con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Pese a que el texto incorpora enmiendas socialdemócratas, el grupo se ha dividido en la votación final, con delegaciones como el PSOE español, el Partido Democrático italiano o el Partido Socialista portugués optando por la abstención, mientras que alemanes, franceses o nórdicos votaron a favor.

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Según el portavoz socialista de Exteriores en la Eurocámara, Nacho Sánchez Amor, el PSOE se ha abstenido "al considerar que el informe no refleja de forma equilibrada las dos dimensiones de la relación UE-China: la defensa firme de nuestros intereses y valores ante las cuestiones en las que existen profundas diferencias, y la necesidad de mantener espacios de diálogo y cooperación en aquellos ámbitos en los que existe margen para ello".

Entre el resto de eurodiputados españoles, PP, Vox, PNV y los dos independientes dentro de los ultraconservadores votaron a favor, Podemos y Bildu lo hicieron en contra y Comuns, ERC, Compromís, BNG y SALF se sumaron al PSOE en la abstención. EFE

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