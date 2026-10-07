La Bolsa de París cae un 1,22 % por nuevas tensiones en la deuda francesa

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París, 7 oct (EFE).- La Bolsa de París volvió a caer este miércoles, lastrada por nuevas tensiones en los tipos de interés a largo plazo, especialmente en la deuda pública francesa a 10 años.

Al cierre, el CAC 40 perdió un 1,22 %, hasta los 7.769,21 puntos, en una jornada en la que cambiaron de manos títulos por valor de 3.976 millones de euros.

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Al mismo tiempo, el rendimiento del bono francés a 10 años subió 14 puntos básicos, hasta el 4,89 %.

Entre las empresas, los bancos se vieron afectados por el nuevo repunte de las tensiones sobre la deuda francesa. Société Générale cayó un 5 %, mientras que BNP Paribas perdió un 3,9 %.

En cambio, los valores de los grupos automovilísticos Renault (3,72 %) y Stellantis (1,57 %) estuvieron entre los que terminaron en verde, junto con los de Pernod Richard (2,77 %), Sanofi (1,7 %) y Carrefour (1,66 %). EFE