El presidente dominicano y secretario general de la OEA conversan sobre la crisis en Haití

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Santiago de los Caballeros (República Dominicana), 7 oct (EFE).-El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, se reunió este miércoles con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y le presentó "el plan de acción" que tiene la organización contra las pandillas en Haití.

"Ramdin explicó al jefe de Estado los esfuerzos realizados por la OEA para apoyar las iniciativas que se han desarrollado en el marco de las Naciones Unidas con respecto a la fuerza contra las pandillas en Haití y le presentó el plan de acción que tiene la organización para avanzar en ese tema", informó la Presidencia dominicana.

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La reunión tuvo lugar en la ciudad dominicana de Santiago de los Caballeros, donde Abinader y Ramdin asistieron a la apertura del cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El pasado 29 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por seis meses, hasta el 31 de marzo de 2027, el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) creada hace un año para combatir a las bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe.

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Según la ONU, estas bandas son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas en Haití.

Además, la actividad de las pandillas es uno de los factores que ha retrasado la organización de las elecciones presidenciales y legislativas haitianas, que han sido postergadas varias veces en los últimos años y fijadas para el próximo 13 de diciembre, aunque no es seguro que se puedan llevar a cabo en esa fecha.

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"Otro de los temas tratados fue el estado de la democracia en la región", agregó la información, según la cual Abinader y Ramdin "conversaron sobre la situación que vive el pueblo nicaragüense" y los esfuerzos de la OEA "para ayudar a crear conciencia sobre la vuelta a la democracia en Nicaragua, un tema en el cual la República Dominicana ha jugado un papel importante".

El pasado viernes, el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, anunció el cierre de la embajada dominicana en Managua mientras persistan las condiciones que afectan al ejercicio de las libertades y los principios democráticos en ese país.

Esa decisión se produjo después de que el 9 de septiembre la Cancillería dominicana informara que Nicaragua tomó la decisión de cerrar su embajada en Santo Domingo.

Abinader también se reunió hoy con la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien elogió su discurso en la Cepal por llamar a los países de la región a no limitarse al crecimiento económico, sino a pensar también en la situación social de las personas, indicó el comunicado.

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En la conversación también intercambiaron opiniones sobre algunos de los programas sociales que Bachelet aplicó durante sus dos gobiernos en Chile, algunos de los cuales fueron similares a los del actual Gobierno dominicano. EFE

(foto)