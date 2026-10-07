Chile defiende que el Escudo de las Américas es "una declaración política y no un tratado"

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Santiago de Chile, 7 oct (EFE).- El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, reivindicó este miércoles ante el Senado la adhesión del país al Escudo de las Américas, promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, alegando que se trata de "una declaración política y no un tratado".

"Los gobiernos declaran su "intención", en ningún pasaje se contraen obligaciones jurídicas. El Escudo es una declaración política y no un tratado", dijo el ministro de Relaciones Exteriores en la sesión especial del Parlamento sobre el acuerdo.

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Quince países americanos, todos gobernados en este momento por fuerzas conservadoras, integran el Escudo de las Américas, impulsado por Trump para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico en la región, entre los cuales se cuentan Argentina, Colombia y Ecuador.

El ingreso de Chile ha sido cuestionado por la oposición al Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast por la implicación que tiene sobre la soberanía del país y fue el motivo, en días pasados, de una carta pública conjunta que firmaron los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

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Pérez Mackenna justificó que "el crimen organizado transnacional se ha instalado ya en la vida cotidiana" de Chile, pero que además “este fenómeno no respeta fronteras. Cuando una red es golpeada en un país, se reorganiza en otro".

"Ningún país de la región puede enfrentar esto solo. Las organizaciones criminales se coordinan entre países y continentes, y las instituciones del Estado, para responder con eficacia, necesitan coordinarse también", argumentó.

En cuanto a la soberanía, defendió que "cuando las bandas criminales controlan territorios completos infiltran policías o amenazan fiscales, somos testigos de la afectación de la soberanía de nuestros Estados. Por tanto, cooperar para enfrentar el crimen organizado es una forma de defender la soberanía nacional".

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Por ese motivo, aseguró que decidieron "transitar una senda de cooperación con otros países de la región y del hemisferio" que incluye "intercambio de información, coordinación de acciones, compartición de tecnología" y formación para los policías y los fiscales.

Pérez Mackenna ya fue interpelado por la Cámara de Diputados, a finales de septiembre, sobre el manejo de la política exterior del país austral.EFE