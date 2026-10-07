El Gobierno español, políticos y sindicatos lamentan la muerte de Maricarmen

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Madrid, 7 oct (EFE).- El Gobierno español, a través de su presidente y varios de sus ministros, así como la izquierda política, sindicatos y organizaciones por la vivienda, como el Sindicato de Inquilinas, han lamentado este miércoles el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio el 23 de septiembre desencadenó las protestas y acampadas por el derecho a la vivienda en toda España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado sus condolencias: "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz", ha indicado a través de un mensaje en X.

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Desde el partido de izquierda Podemos, su líder, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero han ido más allá al afirmar que "no es una muerte, es un asesinato"."Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Maricarmen", ha señalado Montero.

El partido Izquierda Unida la ha recordado con un cartel con su imagen que incidía en que "la vivienda es un derecho y nos va la vida en ello" mientras que el dirigente Enrique Santiago ha subrayado que "este desahucio evitable y sin alternativa habitacional es un asesinato, solo cabe llamarlo así".

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La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha destacado que la "especulación y el rentismo matan a gente cada día en nuestro país": "con cada burofax, con cada subida de alquiler, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida".

El secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores ( UGT), Pepe Álvarez, ha escrito que Maricarmen "ha muerto por la crueldad de un sistema que la echó de casa y la dejó en la calle, enferma", mientras que el secretario general del sindicato Comisiones Obreras ( CCOO), Unai Sordo, ha destacado que la imagen de la mujer desahuciada de su casa "es ya un icono: la vulnerabilidad de un ser humano contra la crueldad del mercado implacable, pero también de la resistencia de la persona y la dignidad de la comunidad".

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"Desde la rabia y el dolor, por ella y por las decenas de miles de personas a las que se les niega un hogar, a las calles! Ni casas sin gente ni gente sin casa", ha animado en la misma red social ante la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

La diputada de la coalición izquierdista y socia del gobierno, Sumar, Tesh Sidi, ha dado "gracias por tanto" a Maricarmen: "Tu lucha y tu legado son la esperanza de muchas generaciones. Descansa en paz".

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha dicho que "ojalá se pudiera haber evitado" el fallecimiento "haciendo lo que se ha hecho un poco antes" y ha lamentado el "uso partidista de un problema dramático" como el de la vivienda, tras participar en un homenaje en Madrid a los exdirigentes socialistas fallecidos Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara.

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Desde el principal partido de la oposición, Partido Popular (PP), su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado públicamente sus condolencias con un mensaje en el que señala que que "ante la muerte de una persona solo cabe el respeto" y añade: "Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro", señala.

El partido Vox, a la derecha del PP, por su parte, ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Han matado a Maricarmen. Sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda".

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"La responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen. Que se sepa quien ha traído la ruina y la muerte (en el apagón, en la DANA, en Adamuz, en Ceuta) a España. PÁSALO", ha finalizado Vox su mensaje en su cuenta oficial de X. EFE

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