El 68 % de los latinos en EEUU cree que trabajar duro ya no es sinónimo de una buena vida

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Miami (EE.UU.), 7 oct (EFE).- El 68 % de los latinos en edad laboral en Estados Unidos considera que esforzarse en el trabajo ya no es suficiente para alcanzar una vida digna, principalmente por el aumento del coste de vida y los bajos salarios, según una encuesta UnidosUS, una de las mayores de Estados Unidos.

El sondeo evidencia un desencanto generalizado marcado por el incremento de los precios de bienes básicos, el desajuste de los sueldos y los problemas de vivienda.

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En Estados Unidos, el 80 % de los latinos forma parte de la fuerza laboral y aporta 4,4 billones de dólares a la economía del país, según la encuesta.

El 41 % de los encuestados apuntó a la inflación como su principal preocupación, muy por delante de otros asuntos evaluados, como el trabajo y los sueldos (15 %) o la vivienda (14 %).

La carestía se situó muy por encima de otro tema de gran relevancia hoy en día como la inmigración, que solo el 9 % consideró su mayor preocupación.

Entre las necesidades básicas que más apuros suponen para las familias destacan el pago de la gasolina (70 %), los servicios públicos (65 %), la atención médica (65 %) y la compra de alimentos (62 %).

El panorama actual dibuja un pesimismo creciente entre los latinos trabajadores: cuatro de cada diez lamentaron estar peor que hace un año, y apenas un 14 % cree que su situación mejorará en los próximos doce meses.

En materia de sueldos, casi la mitad de los encuestados aseguró que los trabajos no están suficientemente remunerados, lo que ha empujado a muchos a tomar medidas de emergencia.

Hasta un 43 % admitió que redujo o abarató la canasta familiar, el 21 % dijo que se había saltado una cita médica para no perder una jornada laboral, y el 18 % trabajó horas extra o buscó otro empleo para aliviar su situación.

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Además, el 38 % afirmó que había tenido que emplear sus ahorros para salir adelante, y uno de cada dos sostuvo que necesitaría pedir dinero prestado para hacer frente a un gasto inesperado de más de mil dólares.

La encuesta, 'Escalera rota: Las familias trabajadoras latinas luchan por la estabilidad económica', fue publicada a menos de un mes de las elecciones de medio mandato tras entrevistar a 2.700 latinos en edad laboral.

El informe subrayó que están concentrados en empleos de bajos salarios, escasas prestaciones laborales y mayor riesgo de accidentes, como la construcción, la agricultura, el transporte y la manufactura. EFE hbc/ims