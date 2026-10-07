Animales rescatados y 233 detenidos en operación contra delitos ambientales en A. Latina

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París, 7 oct (EFE).- Un total de 233 personas fueron detenidas, más de 1.000 animales rescatados y unas 60.000 hectáreas de bosque identificadas como deforestadas ilegalmente durante una operación contra delitos medioambientales en nueve países de América Latina y el Caribe, informó este miércoles Interpol.

Denominada Madre Tierra VIII, la operación se desarrolló entre el 1 de junio y el 31 de julio pasados en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, precisó en un comunicado la organización internacional de cooperación policial, con sede en Lyon (Francia).

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Las autoridades investigaron más de 330 casos relacionados con la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies y madera.

Además de los detenidos, los investigadores identificaron a otras 312 personas sospechosas de estar implicadas en delitos contra el medio ambiente y realizaron 313 incautaciones, entre ellas hasta 4,6 toneladas de cianuro, mercurio y municiones.

La operación, coordinada por la Oficina Regional de Interpol para América Central, buscó seguir el rastro financiero de estas actividades, ya que "permite que una investigación no se limite a quienes talan la madera, trafican los animales o extraen el oro, sino que se centre también en las empresas que financian, gestionan y se benefician de este comercio", afirmó Krandall Gullock, jefe de la oficina regional de Interpol para América Central.

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Uno de los principales casos se originó en Colombia, donde las autoridades investigaban a once empresas extranjeras presuntamente relacionadas con la deforestación a escala industrial en la Amazonía. Según Interpol, la red habría provocado la tala de más de 52.000 hectáreas de bosque protegido.

El análisis realizado durante la operación permitió identificar vínculos con otras 161 empresas y 65 personas que operaban en distintos continentes, así como posibles irregularidades en la concesión de permisos, empresas fantasma y mecanismos de inversión extranjera.

Los registros realizados en Colombia condujeron a 16 detenciones y a la incautación de nuevas pruebas digitales.

Mientras, en Costa Rica, las autoridades incautaron unos 4,6 toneladas de cianuro y 11 recipientes de mercurio utilizados presuntamente en actividades de minería ilegal.

La operación también permitió identificar rutas utilizadas para trasladar especies protegidas hacia mercados de Europa y Asia.

En México, por ejemplo, fueron rescatados varios grandes felinos, entre ellos dos tigres de Bengala, uno de ellos blanco, además de leones, ocelotes y jaguares.

Y en Nicaragua, las autoridades recuperaron numerosas aves exóticas protegidas por la normativa internacional, incluidos loros y guacamayos.

Reptiles, insectos y aves representaron la mayor parte de los animales rescatados en la operación, pero también fueron incautados unos 165 kilos de aletas de tiburón secas, cuyo valor se estima en 280.000 dólares.

"Estos casos demuestran el carácter transnacional de los delitos contra el medio ambiente", dijo el subdirector de Seguridad Medioambiental de Interpol, Thomas Ungerbuehler, quien destacó la necesidad de mantener la cooperación internacional para desmantelar las redes que alimentan estos mercados y amenazan la biodiversidad. EFE

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