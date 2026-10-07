Al menos tres muertos en ataques de los hutíes de Yemen contra aeropuertos de Arabia Saudí

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El Cairo, 7 oct (EFE).- Al menos tres personas murieron y varios resultaron heridos en dos ataques perpetrados por los rebeldes hutíes del Yemen contra instalaciones de los aeropuertos internacionales de Riad y de otro situado en el suroeste saudí, informó este miércoles en un comunicado la Autoridad General de Aviación civil saudí.

La Autoridad indicó que este martes y miércoles los aeropuertos internacionales de Rey Jalid y de Abha fueron objeto de dos ataques dirigidos contra sus instalaciones, y que los "equipos de emergencia y las autoridades competentes respondieron de inmediato".

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Aseguró que el ataque al Aeropuerto Internacional de Abha "causó la muerte de dos residentes -una de nacionalidad marroquí y otra argelina- y heridas a ciudadanos saudíes y a dos residentes (de nacionalidad bangladesí y filipina), con lesiones que oscilaron entre leves y graves".

Por su parte, el ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid (Riad) causó la muerte de "un residente de nacionalidad sudanesa y heridas a ocho personas -entre ellas cinco ciudadanos, dos residentes de nacionalidad egipcia y uno de nacionalidad paquistaní-, con lesiones que varían de leves a graves".

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Añadió que los ataques también ocasionaron algunos daños materiales, sin especificar.

"La Autoridad, en continua coordinación e integración con los organismos de seguridad competentes, trabaja para evaluar los daños y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los viajeros y del personal", sostuvo.

Pese a que el organismo saudí no menciona al autor de los ataques, los hutíes reivindicaron este miércoles haber lanzado misiles y drones contra el aeropuerto de Riad, al aeropuerto de Abha y a varias bases militares saudíes fronterizas con el Yemen.

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Por su parte, el portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que respalda al Gobierno reconocido internacionalmente del Yemen, Turki al Maliki, afirmó la tarde de este miércoles que han destruido la plataforma de lanzamiento de misiles balísticos utilizada en el ataque a Riad.

Los ataques se producen en un momento en que las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido -respaldado por Arabia Saudí- anunciaron este lunes importantes avances en la costa occidental y afirmaron haber retomado el control sobre Bab al Mandeb y el puerto de Moca, lo que ha provocado que los hutíes intensificaran sus ataques contra Riad.EFE

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