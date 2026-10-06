Un tribunal alemán desestima una demanda de los familiares de las víctimas del accidente de Germanwings

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El Tribunal Regional de Braunschweig ha desestimado este martes una demanda en la que se solicitaba al Estado alemán una indemnización adicional para los familiares de las víctimas del accidente de Germanwings en el que fallecieron 150 personas en 2015, incluidos 54 españoles.

En concreto, los magistrados han considerado que los familiares no tienen derecho a una indemnización por daños morales por responsabilidad administrativa contra la República Federal de Alemania, tal y como informa 'DPA'.

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La corte se ha remitido al Convenio de Montreal, que regula la responsabilidad en el transporte aéreo internacional, explicando que, sobre esta base, los damnificados podrían, en principio, hacer valer tanto sus propios derechos de indemnización por daños morales como aquellos que les hayan sido transferidos.

Lufthansa ya pagó indemnizaciones tras el accidente por valor de 10.000 euros por persona para los familiares más cercanos, en concepto de indemnización por daños morales. Además, se habría pagado 25.000 euros por cada víctima mortal como indemnización heredable por daños morales.

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Sin embargo, en los juicios por una indemnización adicional por daños morales, los familiares de las víctimas sufrieron derrotas en los tribunales regionales de Fráncfurt y Essen, así como en segunda instancia en el Tribunal Superior Regional de Hamm.

El 24 de marzo de 2015, un avión de la aerolínea alemana Germanwings que volaba de Barcelona a Düsseldorf se estrelló en los Alpes franceses. Este fatal accidente se saldó con la pérdida de 144 pasajeros y seis miembros de la tripulación.

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La mayoría de las víctimas fueron de Alemania y España, incluidos 54 de este último país. Las investigaciones revelaron que el copiloto estrelló intencionalmente el avión de la filial de Lufthansa contra una montaña.