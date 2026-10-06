El alcalde de Guayaquil vuelve a prisión tras someterse a una intervención quirúrgica

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Quito, 6 oct (EFE).- El alcalde de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, fue trasladado nuevamente a la cárcel de máxima seguridad del país tras ser operado de la vesícula, confirmó este martes la institución encargada de las prisiones.

Alvarez tiene dos sentencias de primera instancia. Una de tres años, por no tener en su tobillo un dispositivo de vigilancia electrónica que se le había ordenado llevar relacionado con la presunta distribución y comercialización ilegal de combustibles, un caso vinculado a su negocio familiar de estaciones de servicio, y otra de seis años y nueve meses por el mismo caso.

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Además, es investigado por presunto lavado de activos en una segunda causa vinculada a sus empresas de venta de combustibles.

"La PPL (persona privada de la libertad) Aquiles A. ya se encuentra en el CPL Santa Elena No. 1.", señaló el departamento de comunicación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

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Julio César Cueva, abogado de Alvarez, había anticipado en la madrugada que su cliente estaba siendo trasladado a la llamada cárcel del Encuentro.

"Su traslado no tuvo hora exacta por razones de seguridad y coordinación por lo cual no pudo ser informado oportunamente", añadió.

El alcalde fue operado la noche del pasado viernes después de que los exámenes realizados en un hospital privado de Guayaquil determinaran que tenía inflamada la vesícula y que debía ser intervenido ese mismo día.

Alvarez había sido trasladado al centro médico desde la cárcel del Encuentro, la prisión construida en el Gobierno de Daniel Noboa, a semejanza del modelo carcelario salvadoreño y donde el alcalde está recluido desde marzo pasado.

Ramiro García, también abogado de Alvarez, indicó a EFE que su defendido se mantiene como alcalde de Guayaquil debido a que no tiene una sentencia en firme y porque el Concejo Municipal, por mayoría, lo ratificó.

"No hay norma que establezca un periodo de ausencia", señaló. EFE