Europastry compra la chilena Alicomer

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Europastry ha cerrado la compra de la empresa chilena especializada en la elaboración de panes de alta calidad elaborados con masa madre y con procesos de fermentación lenta Alicomer, ha informado este martes en un comunicado, en el que no revela el importe de la transacción.

La empresa ha explicado que la operación se enmarca en su estrategia de crecimiento en Latinoamérica y que marca el inicio de su producción local en Chile.

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Además, Alicomer aporta "una posición consolidada en el país en la categoría de pan rústico", con la marca Pan de Origen, que incluye ciabattas, panes rústicos y panes funcionales elaborados con masa madre y fermentación lenta.

Europastry ha subrayado que ambos negocios son plenamente complementarios, ya que la empresa aporta el conocimiento tecnológico y Alicomer, el desarrollo de mercado y el conocimiento del consumidor chileno.

El presidente ejecutivo de la compañía, Jordi Gallés, ha explicado que la operación refuerza el "compromiso con la innovación, la calidad y el crecimiento internacional, y abre nuevas oportunidades para seguir creciendo en Latinoamérica".