México captura a 'El Tanque', operador del Cartel Jalisco y hombre cercano a 'El Mencho'

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Ciudad de México, 6 oct (EFE).- Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron en el occidental estado de Jalisco a Iván Cazarín Molina, alias 'El Tanque', identificado como un operador de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hombre cercano a su fallecido líder Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', informaron este martes autoridades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que 'El Tanque' era considerado líder regional del CJNG con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla y que fue detenido en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara.

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Según las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las autoridades mexicanas lo relacionan con lavado de dinero, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y armas, homicidios y robo de vehículos y mercancías.

Además, el Gobierno lo vincula con el ataque del 1 de mayo de 2015 contra un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana durante la Operación Jalisco, que provocó la muerte de ocho militares y una agente federal.

La aeronave fue atacada cuando participaba en el operativo federal desplegado contra el crimen organizado en Jalisco. El ataque obligó a realizar un descenso de emergencia y se convirtió en uno de los episodios más graves protagonizados por el narcotráfico contra las Fuerzas Armadas mexicanas.

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Cazarín Molina había sido sancionado en septiembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identificó como un miembro de alto rango del CJNG que reportaba directamente a 'El Mencho' y pertenecía a su círculo cercano.

El Tesoro estadounidense lo señaló entonces como responsable de una red de robo de combustible que presuntamente generaba decenas de millones de dólares anuales mediante tomas clandestinas en ductos de la petrolera estatal Pemex y una red de gasolineras utilizadas para comercializar los hidrocarburos robados.

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Durante la captura, las autoridades incautaron un arma de fuego, varias dosis de droga y un vehículo. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. EFE