La nueva línea de alto voltaje entre Moldavia y Rumanía llevará el nombre de Trump

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Moscú, 6 oct (EFE).- La nueva línea de alto voltaje entre Moldavia y Rumanía llevará el nombre del presidente de EE.UU., Donald Trump, según informó este martes la Embajada estadounidense en Chisinau, capital moldava.

Trump Liberty Line es el nombre que llevará la red eléctrica de 190 kilómetros de largo que unirá las localidades de Straseni (Moldavia) y Gutinas (Rumanía), de los que 70 transcurren por territorio moldavo.

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El proyecto, en el que Washington ha invertido 130 millones de dólares, es "un importante paso" para la seguridad e independencia energética de la antigua república soviética, señala el comunicado.

El grupo de trabajo que debe encargarse del tendido de la red, que será construido por empresas estadounidenses, comenzó sus labores la pasada semana tras el acuerdo entre las compañías Moldelectrica y Black&Veatch, añade.

Será la tercera línea eléctrica que ligue ambos países, que comparten lazos étnicos, lingüísticos y culturales, lo que ha llevado a parte de la población moldava a recibir la ciudadanía rumana.

A día de hoy, Moldavia sufre déficit de energía eléctrica, que tiene que importar de las vecinas Rumanía y Ucrania, a la que apoya desde el comienzo de la guerra con Rusia.

Moldavia, que cesó las importaciones de gas ruso, recibe actualmente de Rumanía más del 50 % de sus necesidades de electricidad, porcentaje que se reducirá con el tendido de la nueva red.

El Parlamento local introdujo el estado de emergencia energético el pasado 26 de septiembre por espacio de 60 días.

El corredor de transporte que unirá Azerbaiyán con la autonomía de Najicheván por el sur de Armenia también llevará el nombre de Trump, quien acogió en la Casa Blanca la firma de un preacuerdo de paz entre armenios y azerbaiyanos.EFE

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