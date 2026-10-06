Guterres llega a Pakistán con la mediación entre EE. UU. e Irán en la agenda

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Islamabad, 6 oct (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, llegó a Pakistán este martes para mantener conversaciones sobre la actualidad regional e internacional, donde la mediación entre Estados Unidos e Irán figurará en los temas a debatir.

"El secretario general de la ONU, S.E. António Guterres, llegó hoy a Islamabad para realizar una visita oficial a Pakistán del 6 al 8 de octubre de 2026, por invitación del vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar", informó el Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní en un comunicado.

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La oficina del secretario general indicó, en un comunicado publicado el domingo, que el titular de la ONU también abordará los esfuerzos de mediación de Pakistán entre EE. UU. e Irán.

Guterres mantendrá reuniones en Islamabad con altos funcionarios del gobierno, entre ellos el primer ministro, Shehbaz Sharif, y el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, y también se reunirá con el presidente Asif Zardari, añadió la declaración.

El conflicto entre EE. UU. e Irán estalló a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Desde entonces, ha interrumpido los suministros energéticos y el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, un canal vital para el comercio mundial de petróleo y gas. Los altos el fuego acordados en abril y junio no lograron poner fin a los combates.

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Pakistán y Catar ayudaron a mediar en un acuerdo en junio cuyo objetivo era detener las hostilidades y reabrir el tráfico marítimo, pero los combates se reanudaron en julio.

El secretario general de la ONU ha respaldado la mediación de Pakistán y ha pedido nuevas conversaciones, mientras que funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron discusiones por separado con mediadores a finales de septiembre en Nueva York, sin llegar a un acuerdo para reanudar las conversaciones estancadas.

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La última vez que el secretario general visitó Pakistán fue en 2022, cuando recorrió las zonas afectadas por unas devastadoras inundaciones. En esta ocasión regresará a la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) para comprobar de primera mano cuánto ha avanzado Pakistán en la mejora de su preparación y resiliencia desde aquellos desastres.

En Islamabad, también visitará la sede del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y Pakistán (UNMOGIP), según informó su oficina. EFE

(foto)(video)