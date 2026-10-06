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Fancis Halzen, Premio Nobel de Física 2026 por sus descubrimientos sobre los neutrinos

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La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Física 2026 a Francis Halzen (Tienen, Bélgica) "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico".

Francis Halzen sentó las bases de un nuevo tipo de astronomía. Su idea consistía en utilizar el hielo glaciar del Polo Sur para capturar las misteriosas partículas llamadas neutrinos. El resultado fue el Observatorio de Neutrinos IceCube, capaz de rastrear neutrinos originados en el cosmos distante.

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