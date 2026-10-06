Espectáculos de drones se preparan en Perú en honor a la banda surcoreana BTS

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Lima, 6 oct (EFE).- Hasta dos espectáculos nocturnos de drones se preparan en Perú en honor a la banda surcoreana BTS, que se encuentra esta semana en la capital Lima para ofrecer tres conciertos en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) como parte de su gira mundial 'Arirang'.

Los dos espectáculos están programados en la Costa Verde de Lima para la noche del jueves 8 de octubre, día de descanso que la banda tiene entre sus tres conciertos previstos para los días 7, 9 y 10 de octubre, en los que se prevén más de 50.000 asistentes en cada noche.

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El primero de ellos ya está confirmado para las 20:00 hora local (1:00 GMT) en homenaje a la banda, después de que BTS Perú, una de las 'armys' (como se conoce a las legiones de fanáticas y fanáticos del grupo) en el país andino lograr más de 25.000 firmas y me gustas en la página de la plataforma Fanista.

El espectáculo financiado por Fanista estaba previsto inicialmente con 80 drones, pero al haberse superado los 30.000 me gusta en las redes sociales, pasó a estar compuesto por 150 drones.

El segundo espectáculo de drones está por confirmar para la medianoche del mismo día, con una propuesta dedicada íntegramente para Jim-in Park, uno de los integrantes de la banda, con motivo de su cumpleaños, que será el 13 de octubre.

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Para concretarlo, la 'army' PJ Musas está realizando una colecta donde pide donaciones para reunir los fondos. Se trata de su principal acción del 'Jimtober', nombre con el que las fanáticas y fanáticos de BTS denominan el mes de octubre en honor a este miembro del grupo.

Las fanáticas de BTS también preparan distintas acciones durante los conciertos para sorprender al grupo y, especialmente, a Jim-in, como ponerse máscaras inspiradas en la cultura peruana durante la canción 'Hooligan' y otros elementos tradicionales del país en el tema 'Idol', así como hacer una gran ola durante 'Swim' y activar luces rojas durante el tema 'Body to body'.

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Al final de determinadas canciones el público peruano coreará 'BTS es clave y Perú lo sabe' y también exhibirán pancartas temáticas por cada uno de los tres conciertos.

En honor a Jim-in, la 'armys' peruana también llevarán elementos alusivos al cantante como 'uchiwas' (abanicos rígidos tradicionales) con su foto y corazones amarillos, además de cantarle feliz cumpleaños. EFE