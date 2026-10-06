El primer ministro de Malasia anuncia que el líder de Birmania visitará el país "en los próximos días"

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El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha anunciado este martes que el líder de la junta birmana y ahora presidente del país, Min Aung Hlaing, tiene previsto visitar el país "en los próximos días", un viaje que tendrá lugar a medida que cientos de refugiados birmanos, entre ellos población rohingya, es deportada desde suelo malasio.

"Durante la visita, el ministro de Exteriores y el del Interior abordarán el asunto de las deportaciones para buscar una solución", ha aclarado el primer ministro malasio ante el Parlamento, donde ha confirmado que está prevista la visita.

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Anwar ha asegurado así que Birmania "debe garantizar un trato adecuado a su propia población para que no se den actos de abuso, opresión y violación de los Derechos Humanos" una vez estos migrantes regresen. "Para mí, cualquier país que quiera que sus ciudadanos vuelvan a su lugar de origen puede contar con nosotros", ha resaltado.

Sobre el encuentro, ha destacado que su deseo es el de trasladarle que existe la posibilidad de hacer negocios y "ser amigos". "Podemos aceptar Birmania, pero ellos deben aceptar de vuelta a sus refugiados", ha aclarado.

Las deportaciones se enmarcan en un plan impulsado por Malasia para y que supondrá la deportación de unos 5.000 ciudadanos birmanos que habrían accedido a regresar de forma "voluntaria" al país. De momento, las autoridades han iniciado el traslado de un primer grupo de unos 1.500 migrantes.

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Varias organización de defensa de los Derechos Humanos han alertado de que esta medida podría no ser "suficientemente segura", especialmente para las población rohingyas que se encuentran entre los deportados y que corren peligro en caso de volver al país, especialmente al estado de Rajine, en el oeste, donde sus familiares "viven todavía una situación desesperada que sigue deteriorándose".