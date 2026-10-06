Detenido en Siria un "destacado" líder de Estado Islámico acusado del atentado en una mezquita alauí de Homs

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Las autoridades sirias han anunciado este martes la detención en la zona rural de la provincia de Damasco de un hombre considerado un "destacado" líder de Estado Islámico al haber desempeñado responsabilidades para la organización yihadista en la provincia de Homs.

Las Fuerzas de Seguridad Interna han confirmado a la agencia de noticias estatal SANA el arresto de este dirigente del grupo "implicado en la planificación y supervisión de atentados terroristas" en Homs, en el centro del país.

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Se trata de un hombre identificado como Jaled Raed Biruni, alias 'Abú Hasán Dushka', y ostentaba el cargo de oficial militar general de la organización terrorista en este territorio, si bien ha sido capturado en un operativo en la ciudad de Hujayra, en la provincia de Damasco.

Así lo ha señalado el Ministerio del Interior sirio, que acusa a Biruni del atentado con bomba perpetrado en la mezquita Imam Alí bin Abitalib situada en Wadi al Dahab, un barrio de mayoría alauí de la ciudad de Homs, en diciembre del pasado año, que se saldó con al menos ocho muertos.

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