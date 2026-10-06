(Crónica) Harry Kane fulmina a Chequia y mantiene al alza a Inglaterra

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La selección de Inglaterra ha goleado este martes a la colista República Checa (3-0) en Wembley en la cuarta jornada del Grupo 3 de la Liga de Naciones, un duelo en el que Harry Kane, con un doblete en el día en el que igualaba el récord de Ben Shelton de partidos disputados con su país (125), permitió sellar la tercera victoria consecutiva de los de Thomas Tuchel.

Tras destrozar a Croacia a domicilio (0-7) en la anterior jornada, los 'Three Lions' regresaron a casa con el objetivo de asentarse en la segunda plaza del grupo en el último partido de la 'ventana', en el que el madridista Jude Bellingham volvió a ser titular y el azulgrana Anthony Gordon descansó.

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El combinado local consiguió adelantarse antes de la media hora después de que el capitán de la selección de Santi Denia, Vladimir Coufal, introdujese en su propia portería un balón a centro de Kane, que buscaba a Bellingham (min.27).

Elliot Anderson pudo incrementar la renta en un remate que se fue a las nubes, pero Kane, minutos después, no falló. Morgan Rogers puso un balón al corazón del área que el delantero del Bayern de Múnich se encargó de mandar al fondo de la portería checa (min.40).

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Ya en la segunda mitad, Kane se topó con el larguero, aunque pudo resarcirse, ya en el 57, al rematar de cabeza un centro de Lewis Hall para sentenciar la contienda, que permite a los ingleses asentarse en la segunda posición con nueve puntos, a tres de España; los de Santi Denia, por su parte, han encajado cuatro derrotas en otros tantos partidos.