Condenan en Perú a 15 años de cárcel a colaborador de remanentes de Sendero Luminoso

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Lima, 6 oct (EFE).- La Justicia de Perú dictó 15 años de prisión a un hombre por brindar apoyo a las fuerzas remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso en el selvático enclave del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del país, entre el 2021 y 2024, según informó este martes la Fiscalía.

La investigación de la fiscal adjunta provincial Tamara Tello comprobó en el juicio de primera instancia que el acusado, identificado por sus iniciales de J.V.C., cumplió el rol de apoyo a favor del grupo autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú, liderado por Víctor Quispe Palomino, alias José.

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Tello demostró que el sentenciado acudió en diversas oportunidades a campamentos temporales para sostener encuentros con los mandos de la organización, participando de sus coordinaciones y recibiendo adoctrinamiento político y militar, detalló la Fiscalía.

También se verificaron las acciones desarrolladas a favor de Sendero Luminoso, como la entrega de material logístico, brindar información sobre la presencia de las fuerzas del orden en el Centro Poblado Alto Mantaro e incluso tomarse fotografías con un arma de largo alcance.

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Estas acciones ilícitas se registraron entre julio de 2021 y el 6 de noviembre de 2024, cuando fue detenido, agregó la fuente oficial.

Las fuerzas remanentes de Sendero Luminoso, la agrupación subversiva fundada por Abimael Guzmán en 1980, se replegaron a zonas de difícil acceso del VRAEM, después de la captura de la cúpula en 1992, para operar en alianza con las mafias del narcotráfico.

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Sendero Luminoso, de corte maoísta, es según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el principal responsable de las 69.000 muertos del conflicto armado interno (1980-2000), donde junto al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), de tendencia marxista, buscaron tomar el control del Estado por la vía armada y mediante acciones terroristas. EFE