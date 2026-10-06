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Chile renuncia a la candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036

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Santiago de Chile, 6 oct (EFE).- El Comité Olímpico de Chile (COCh) renunció a la candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036 y decidió anteponer la carrera hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, donde Santiago es una de las tres ciudades finalistas, informó la entidad este martes a través de un comunicado.

"Esta dualidad nos ha llevado a priorizar los Juegos de la Juventud en el corto plazo, considerando su mayor cercanía en el calendario y el posible aprendizaje que ese evento puede significar para la postulación de los Juegos Olímpicos de verano", expuso el presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica.

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Luego de la exitosa organización de los Juegos Panamericanos de 2023, el entonces presidente Gabriel Boric (2022-2026) anunció en 2024 la candidatura de Chile como sede de la cita olímpica para 2036, una propuesta que fue defendida en su momento como un "compromiso de Estado" por el segundo ministro del Deporte de esa administración, Jaime Pizarro.

"Nuestro país sigue participando del proceso de postulación para albergar unos Juegos Olímpicos en el futuro", alentó Mujica antes de agregar que la decisión se dialogó "directamente con el Comité Olímpico Internacional hace algunas semanas, quienes comprendieron y compartieron esa reflexión".

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"Nos estamos proyectando al año 2030", fueron las palabras con las que el actual presidente José Antonio Kast anunció en marzo la candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud, ocasión en la que explicó que la postulación se presentó en un momento en el que el país atraviesa "una coyuntura compleja respecto del Estado de las finanzas públicas".

Además de los Juegos Panamericanos de hace tres años, cuya infraestructura desarrollada sería aprovechada, Chile también fue sede en 2025 del Mundial Sub-20 de la Fifa, el Mundial de Ciclismo de Pista de la UCI y la FIBA AmeriCup femenina.

El próximo año el país austral realizará los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales y también compite para albergar en 2030 la Copa Mundial de Hockey Césped, disciplina en la que ya se desempeñó como anfitrión de la fase clasificatoria en marzo de este año. EFE

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