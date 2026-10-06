Candidato republicano a gobernador de Texas no asistirá al mitin de Trump en San Antonio

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Washington, 6 oct (EFE).- El candidato republicano a gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que no acudirá al mitin que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dar este miércoles en San Antonio.

Abbott, que argumentó que tiene otros actos de campaña y que la agenda no le permite acompañar a Trump, enfrenta unas semanas complicadas por unos ajustados sondeos frente a su competidora demócrata Gina Hinojosa antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

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Una encuesta del New York Times/Universidad de Siena de este lunes reveló que la demócrata Hinojosa le aventajaba en un 49% frente a un 46 %.

Frente a la ausencia de Abbott en el mitin de Trump, sí se espera la presencia del candidato republicano al Senado, Ken Paxton, que se enfrenta a una dura carrera con el demócrata James Talarico.

El presidente ha intensificado su campaña en estados tradicionalmente republicanos, donde se disputan carreras electorales más reñidas.

La preocupación de los estadounidenses por el coste de la vida, el precio de la gasolina y el descontento con las políticas económicas de Trump están complicando el último mes de campaña a los republicanos.

En los comicios de medio mandato se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado, cargos locales y estatales por todo el país, gobernadores en 36 estados y la composición de buena parte de los legislativos de 46 estados. EFE

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