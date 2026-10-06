Arabia Saudí confirma ataques hutíes contra dos de sus aeropuertos, con 3 heridos y daños

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El Cairo, 6 oct (EFE).- Arabia Saudí confirmó este martes los ataques lanzados anoche por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen contra dos aeropuertos internacionales ubicados en el sur del reino árabe, y añadió que causaron tres heridos leves y daños materiales.

La Autoridad General de Aviación Civil saudí indicó en un comunicado en su cuenta oficial de X que los ataques tuvieron como blanco el aeropuerto Rey Abdalá bin Abdelaziz, en la provincia de Jizán, y el de Najrán, ambos internacionales.

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"Las agresiones causaron heridas leves a tres personas y daños materiales", se apunta en la nota, que añade que "los equipos de emergencia y las autoridades competentes intervinieron inmediatamente después de que se produjeran los ataques, de acuerdo con los procedimientos y planes aprobados".

La autoridad aseguró, además, que las autoridades aún "evalúan los daños", sin dar a conocer la magnitud de los daños en las dos instalaciones.

Las acciones contra Arabia Saudí se producen después de que el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, anunciara a última hora del lunes que su grupo atacó con "gran número de misiles y drones" dos aeropuertos -aunque aseguraron que uno de ellos era el de Riad, algo que no han confirmado los saudíes- y una refinería de la petrolera Aramco, entre otras instalaciones en Arabia Saudí.

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Sarea reiteró que esas agresiones van "en respuesta a la agresión saudí", en alusión al apoyo militar de Riad a la ofensiva lanzada por el Ejército del Gobierno yemení internacionalmente reconocido contra los insurgentes yemeníes para recuperar las áreas bajo su control.

El portavoz hutí dijo que los ataques de su grupo del martes tuvieron también como blanco "el Aeropuerto de Abha, la Base Aérea de Khamis Mushait, el campamento de Aqifa en Asir y otros sitios sensibles en Najrán y Jizan", todos en el sur del reino saudí.

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Los hutíes, respaldados por Irán, denuncian que la aviación militar saudí ha realizado cientos de ataques en el Yemen en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido.

Esas fuerzas aseguraron ayer, lunes, haber retomado el control del estrecho de Bab al Mandeb y el puerto de Moca, en el sur del mar Rojo. EFE