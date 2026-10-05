La XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid se celebrará con el Gobierno en funciones

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El Gobierno estará en funciones cuando se celebre los próximos 4 y 5 de noviembre en Madrid la XXX Cumbre Iberoamericana, una cita internacional en la que se había marcado como objetivo relanzar este foro ante el desinterés mostrado por los líderes regionales en las últimas citas y que ahora también marcará la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar la cita con las urnas.

España asumió la secretaría pro témpore para la organización de esta cita al término de la anterior, celebrada en noviembre de 2024 en Cuenca (Ecuador), y el Gobierno ha venido trabajando en su organización y en los distintos documentos y acuerdos que está previsto que se suscriban desde entonces.

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En este sentido, el pasado 16 de septiembre Sánchez se reunió con el titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, presidió el pasado 24 de septiembre el tradicional desayuno de cancilleres preparatorio de la cumbre en los márgentes de la Asamblea General de la ONU.

Además, la semana pasada Albares aseguró que la mayoría de los mandatarios iberoamericanos ya ha confirmado su presencia en Madrid, después de que en la última cumbre solo asistieran los jefes de Estado de España y Portugal, el Rey Felipe VI y Marcelo Rebelo de Sousa, además del presidente anfitrión, Daniel Noboa.

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Ahora, el Gobierno afrontará la recta final de los preparativos en funciones, lo cual no debería ser un problema habida cuenta de que la representación internacional se sigue ejerciendo de forma continuada conforme a lo que estipula la ley. Además, la Cumbre Iberoamericana es la única cita internacional en la que, además del presidente del Gobierno, participa también el Rey, que tiene un papel destacado.

Ya en 2023, cuando se produjo el adelanto electoral y los españoles fueron a las urnas el 23 de julio, el Gobierno se encontró en estas mismas circunstancias a la hora de asumir la presidencia de turno de la UE el 1 de julio. Entonces, la situación se prolongó hasta el 17 de noviembre, cuando finalmente Sánchez juró el cargo como presidente ante el Rey.

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PREPARATIVOS DE SEGURIDAD

Prueba de que los preparativos continúan al margen del anuncio realizado por Sánchez es que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este lunes una reunión de carácter interministerial que ha fijado las directrices que marcarán el diseño, elaboración, coordinación y ejecución del Plan Especial de Seguridad para la cita.

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La Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado la Instrucción 10/2026 que establece, como es habitual en este tipo de eventos, una "fase crítica" del dispositivo de seguridad desde las 8.00 horas del 3 de noviembre hasta la finalización de la cumbre, lo que conlleva el "máximo nivel de activación junto a los distintos planes de autoprotección y emergencias", en coordinación con el Nivel de Alerta del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista que está fijado en el nivel 4 sobre un máximo de 5.

Marlaska ha evaluado con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de otros ministerios las "singulares demandas en materia de seguridad y protección al tratarse de un evento internacional sobre el que se situará el foco informativo y divulgativo desde diferentes lugares del planeta".

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En la reunión en el Ministerio del Interior han participado representantes de la Presidencia del Gobierno y los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Defensa, así como responsables de Casa Real, Delegación del Gobierno en Madrid, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, Aeropuertos Españoles (AENA), Navegación Aérea de España (Enaire) y Patrimonio Nacional.

OTRAS CITAS EUROPEAS RELEVANTES

En el plano europeo, Sánchez tiene por delante varias citas de líderes antes de las elecciones, empezando por el Consejo Europeo ordinario de los días 15 y 16 de octubre y continuando con la cumbre informal que se celebrará el 13 de noviembre en Irlanda, antes de una tercera reunión en Bruselas centrada en las negociaciones del próximo presupuesto comunitario.

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Esta última, prevista en principio para los días 26 y 27 de noviembre --aunque todavía pendiente de confirmación-- llevará a los jefes de Estado y de Gobierno a abordar el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) para 2028-2034 y coincidiría en su segunda jornada con el último día de la campaña electoral en España.

Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press consideran todavía prematuro anticipar si Sánchez acudirá a Bruselas y señalan que podría participar en el encuentro pese a la coincidencia con el cierre de campaña, en un momento clave de las negociaciones sobre las próximas cuentas europeas, que mantienen importantes diferencias entre los Estados miembro sobre su tamaño y el reparto de partidas como la Política Agrícola Común (PAC) o los fondos de cohesión.

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En caso de que finalmente no asistiera, el presidente del Gobierno tampoco podría ser sustituido por otro representante español, puesto que las reglas del Consejo Europeo únicamente permiten a un miembro ausente delegar su voto en otro jefe de Estado o de Gobierno. Esta posibilidad tampoco permitiría acudir en su lugar a Felipe VI, que no tiene atribuidas constitucionalmente las competencias necesarias para representar a España en este órgano.

No sería, en todo caso, la primera vez que una reunión europea coincide con la campaña de unas elecciones generales en España. En los anteriores comicios, Sánchez abandonó antes de su conclusión la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Bruselas para desplazarse a San Sebastián, donde tenía previsto participar en un mitin, por lo que se tampoco estuvo presente en la rueda de prensa final del encuentro, en la que se esperaba que participara en su calidad de presidente de turno.

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