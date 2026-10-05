El Tesoro espera colocar este martes hasta 6.500 millones en letras a seis y doce meses

Guardar

El Tesoro Público español espera colocar este martes entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, de acuerdo con los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En la última emisión de este papel, el Tesoro adjudicó 6.495,7 millones de euros, cerca del rango máximo previsto, y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores en ambas referencias a máximos de dos años.

PUBLICIDAD

En un contexto marcado por las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para aplacar las subidas de precios, el Tesoro ofreció a los inversores en la última subasta una rentabilidad marginal del 2,641% en las letras a seis meses, su nivel más elevado desde noviembre de 2024.

En el caso de las letras a 12 meses, el Tesoro colocó el interés marginal en el 2,846%, frente al 2,679% de la subasta anterior, alcanzando así su nivel más elevado desde septiembre de 2024.

Tras esta emisión, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el día 13 de octubre, con una subasta de letras a tres y nueve meses, a la que seguirá otra, la última del mes, el 15 de octubre, de bonos y obligaciones del Estado.

PUBLICIDAD

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

PUBLICIDAD

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

PUBLICIDAD