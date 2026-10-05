El juez brasileño que condenó a Lula por corrupción es elegido gobernador de una región

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São Paulo, 4 oct (EFE).- El exjuez brasileño Sérgio Moro, famoso por haber condenado a Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción, salió este domingo elegido gobernador del estado de Paraná.

Moro, quien ejerce actualmente como senador, venció los comicios locales con poco más del 50 % de los votos y liderará durante los próximos cuatro años el que es uno de los estados más ricos de Brasil, ubicado en el sur del país.

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Después de votar en la mañana de este domingo, el candidato derechista apoyado por el aspirante presidencial Flávio Bolsonaro se dijo "entusiasmado" tras una campaña que tachó de "propositiva", en declaraciones a los medios de comunicación.

Entre las propuestas, destacan la creación de una agencia anticorrupción, la reducción de impuestos y el fortalecimiento del combate al narcotráfico.

Moro se hizo un nombre como juez instructor del caso Lava Jato, que investigó un esquema de corrupción y desvío de dinero protagonizado por la constructora Odebrecht y varios partidos políticos.

En ese marco, el juez condenó en 2017 a Lula, quien entonces estaba fuera de la política activa, a nueve años de prisión por corrupción, al considerar que el líder progresista había recibido un apartamento de la constructora como soborno.

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Esa condena inicial luego fue ratificada por tribunales superiores, lo que llevó a Lula a pasar 580 días en prisión, antes de que todo el proceso fuera anulado por la Corte Suprema.

El actual mandatario todavía no le ha perdonado a Moro una condena que considera injusta y hace tan solo unos días se refirió a él como "canalla" durante una entrevista con un pódcast.

En 2018, Moro dejó la carrera judicial para ser ministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro, cargo que abandonó de forma abrupta tras un desacuerdo.

En 2022 fue elegido senador y, como tal, se ha convertido en uno de los principales críticos del Gobierno de Lula en el Congreso. EFE