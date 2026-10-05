Ejército israelí dispara contra tres sirios desarmados cerca de sus tropas en Siria

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Jerusalén, 5 oct (EFE).- El Ejército de Israel informó este lunes de que sus soldados abrieron fuego en dos incidentes distintos contra tres personas que se aproximaron a sus posiciones en la llamada "zona de seguridad" que mantiene en el sur de Siria, y reconoció que en ambos casos los sospechosos iban desarmados.

Según un responsable militar, el primer incidente ocurrió el domingo hacia las 23.00 hora local (20.00 GMT), cuando un soldado apostado en un puesto militar detectó a un sospechoso que, según su versión, intentaba infiltrarse en la instalación.

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El militar inició el protocolo de detención de sospechosos y, al ver que el hombre no se detenía y trataba de entrar en el puesto, lo "neutralizó".

El Ejército israelí no respondió de inmediato a la consulta de EFE sobre si con ese término, que las autoridades israelíes emplean tanto para referirse a sospechosos abatidos como heridos o reducidos, quería decir que el hombre murió.

El segundo incidente tuvo lugar este lunes hacia las 16.00 hora local (13.00 GMT), cuando las tropas identificaron a dos personas que circulaban en motocicleta en dirección a otro puesto militar.

Los soldados aplicaron el protocolo de detención, que incluyó disparos hacia los dos hombres, uno de los cuales resultó herido. Ambos fueron arrestados y el herido fue trasladado a Israel para recibir tratamiento médico y ser interrogado, según la misma fuente.

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El Ejército indicó que en los dos casos los sospechosos procedían "del interior de Siria" y no portaban armas.

La División 210, que opera en esa zona, "seguirá actuando para eliminar cualquier amenaza contra los civiles israelíes y los soldados", agregó el responsable militar.

Por otra parte, la agencia oficial siria Sana informó este lunes de que una fuerza israelí compuesta por varios vehículos militares se adentró en tierras agrícolas situadas entre la granja de Beit Yin y la localidad del mismo nombre, en la zona rural al oeste de Damasco.

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Según Sana, los militares entraron en un puesto militar de la zona, que antes estaba en manos del régimen derrocado, y lo volaron.

Israel desplegó tropas en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y en otras áreas del sur de Siria tras la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024, una presencia que Damasco denuncia como una violación de su soberanía. EFE

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