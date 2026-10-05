EEUU desvincula la retirada de sus bombarderos de la base británica de Fairford del incidente "terrorista"

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El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, ha descartado este lunes cualquier relación entre la retirada de los bombarderos estadounidenses de la base aérea de Fairford, en Reino Unido, y el incidente ocurrido hace más de una semana cerca de dichas instalaciones, que las autoridades británicas investigan como "terrorista" y por el han sido detenidas seis personas.

"Hemos documentado lo que ocurrió la semana pasada. Yo no relacionaría directamente eso con la medida que se tomó. La única razón por la que ustedes están centrados en cuántos aviones hay disponibles es por la amenaza que se produjo la semana pasada", ha señalado Rubio en declaraciones a la prensa desde la base militar de Andrews, en el estado de Maryland.

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Rubio ha explicado que el Departamento de Defensa "está reasignando recursos constantemente allí donde hacen falta" y asegurado que "no es inusual que haya rotaciones y movimientos" entre las distintas bases de Estados Unidos en el extranjero en función de los "ejercicios, redistribuciones, cambios de personal y la llegada de nuevos miembros, así como la incorporación de nuevos aviones y la retirada de los antiguos".

El jefe de la diplomacia estadounidense ha reafirmado la "confianza" de Washington en la "seguridad de todas (sus) bases" militares, asegurando que cualquiera de ellas "podría ser amenazada en cualquier momento".

"Por eso hay tanta seguridad alrededor de ellas. Y con los británicos hemos trabajado muy estrechamente durante mucho tiempo, incluida esta investigación. No podrían estar colaborando más", ha declarado.

Sus palabras llegan después de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos haya retirado todos sus bombarderos desplegados en la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF, por sus siglas en inglés) cerca de Fairford, alegando que "la seguridad operativa impedía" al Pentágono "confirmar el movimiento" de sus activos y fuerzas "en tiempo real", una situación ya superada, en palabras de un portavoz del Pentágono a Europa Press.

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El pasado 27 de septiembre, se declaró un "incidente mayor" en la base militar, donde tiene presencia Estados Unidos, y se evacuaron decenas de viviendas. Tres "vehículos sospechosos" fueron interceptados y se detuvo a cinco personas de entre 23 y 25 años, todos ellos británicos y residentes en Londres.

Los cinco han sido puestos en libertad bajo fianza, si bien siguen siendo objeto de la investigación, mientras que un sexto hombre, de nacionalidad británico-iraní, fue puesto bajo custodia el pasado jueves sospechoso de "preparar actos terroristas".