Colombia procesó a 275 presuntos agresores sexuales de menores entre agosto y septiembre

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Bogotá, 5 oct (EFE).- La Fiscalía colombiana procesó a 275 presuntos agresores sexuales implicados en delitos contra niños, niñas y adolescentes entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, de los cuales 258 fueron enviados a prisión preventiva, informó este lunes el ente acusador.

"Las actuaciones se desarrollaron en el marco de los 'Meses de la Justicia para la Niñez', una iniciativa institucional orientada a fortalecer el abordaje de hechos relacionados con actos que afectan la libertad, integridad y formación sexuales de los menores de edad", explicó la Fiscalía este lunes en un comunicado.

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De las 275 personas presentadas ante jueces, al menos 258 fueron enviadas a prisión preventiva, de acuerdo con el balance divulgado por la entidad.

Los casos se registraron principalmente en Antioquia y Tolima, en el centro y noroeste del país; Valle del Cauca, en el suroeste; Bolívar y Córdoba, en la región Caribe; Santander, en el noreste, y en Bogotá (centro).

Entre los casos destacados por la Fiscalía está el de un profesor que fue procesado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, por el presunto abuso sexual de un adolescente de 15 años ocurrido el pasado 10 de agosto, el mismo día en el que un terremoto de magnitud 7,4 sacudió al país dejando al menos 335 muertos.

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Según la investigación, el hombre aprovechó su condición de docente y la confianza del joven para llevarlo hasta un apartamento y abusar de él.

En otro de los casos, ocurrido en Medellín en agosto de 2025, un hombre fue procesado por el presunto abuso sexual, violencia física y psicológica contra su hijastra de siete años.

La Fiscalía también reportó investigaciones por agresiones sexuales contra cuatro niñas y adolescentes de comunidades indígenas en el departamento de Vichada (este) entre 2010 y 2025, así como otra contra un docente del departamento de Vaupés (sureste) por presuntos abusos sexuales a cuatro de sus estudiantes menores de edad durante 2025. EFE

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