"Carrie" llega al siglo XXI con un nuevo escenario de acoso más horroroso que el original

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Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 5 oct (EFE).- En pleno siglo XXI, "Carrie", la historia de la adolescente creada por Stephen King, mantiene intacta su capacidad para inquietar, pero la nueva adaptación televisiva de Mike Flanagan introduce un elemento que sus protagonistas consideran incluso más aterrador que la telequinesis: las redes sociales.

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Summer H. Howell, que interpreta a Carrie White en la serie de Prime Video, dijo en una entrevista con EFE que asumir un personaje tan conocido ha sido una experiencia "surrealista".

"Es una locura. Es un honor poder crear mi propia versión de ella", explicó Howell, mientras que Alison Thornton, que encarna a su némesis, Chris Hargensen, reconoció que era consciente del "peso" de incorporarse al universo de "Carrie" y a una producción de Flanagan.

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Howell confesó que desde las primeras pruebas para la serie, decidió no revisar las anteriores versiones del personaje para evitar imitarlas. Según relató, tampoco leyó la novela de King porque quería construir una Carrie propia.

La actriz explicó que los guiones dejaban claro que esta versión pretendía seguir un camino diferente y presentar a una joven especialmente deseosa de descubrir el mundo que existe fuera de su casa.

"Quería hacer mi propia versión de ella", señaló.

Thornton, por su parte, afrontó el desafío de interpretar a Chris evitando reducirla a la figura de la "chica mala". La actriz dijo que su objetivo fue humanizar a un personaje cuya agresividad nace, en buena medida, del dolor y de su incapacidad para gestionar lo que siente.

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"Es solo una niña que realmente no sabe cómo manejar sus sentimientos", afirmó Thornton, que recurrió a la empatía, en lugar de al juicio, para construir el personaje.

"Para mí era muy importante humanizar a Chris. Y algo en lo que me apoyaba mucho para mi interpretación era que Chris está sufriendo muchísimo. Y su vida se está desmoronando por completo", comentó.

"Prácticamente ha perdido su sistema de apoyo en casa. No tiene modelos a seguir. Ha perdido la promesa de su futuro y no deja de ser una cría que realmente no sabe cómo gestionar lo que siente. Y todo eso acaba manifestándose en forma de agresividad hacia Carrie", añadió.

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La actriz lo resumió: "La gente herida hiere a la gente".

Ese enfoque conecta con lo que ambas actrices consideran uno de los ejes fundamentales de la nueva "Carrie": el acoso entre adolescentes y la forma en que las redes sociales han eliminado las fronteras que antes podían separar la escuela del hogar.

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Howell recordó que durante sus años escolares trató de encajar para evitar convertirse en objetivo de otros estudiantes y señaló que ahora el acoso puede perseguir a una persona hasta su casa a través del móvil.

Thornton añadió que internet permite ejercer crueldad sin observar directamente las consecuencias sobre la víctima.

"Cada vez que miras el teléfono puedes estar expuesto a la crueldad o perpetuarla", señaló Thornton, para quien la serie muestra a los adolescentes que incluso acciones aparentemente menores en internet pueden tener "consecuencias muy reales para esas personas".

Howell lo sintetizó así: "Tus acciones y tus palabras importan".

Por eso, cuando se les preguntó qué resulta más aterrador para un adolescente, la telequinesis o las redes sociales, ambas se inclinan por estas últimas.

"Los poderes no me parecen tan aterradores. Los poderes serían geniales. Depende de cómo los uses", bromeó Howell.

"Bueno, depende del poder", puntualizó Howell. "Me encantaría poder teletransportarme. Eso es lo que digo siempre. La gente dice: 'Volar'. Y yo pienso: '¿Por qué no te teletransportas directamente? Ya estarías allí'".

"Sí, teletransportarse sería divertido. Pero no querría poder leer la mente de la gente. Sé que mucha gente dice eso, pero creo que sería horrible", continuó Howell, una idea que Thornton completó: "Es muy invasivo".

Para la actriz que da vida a Carrie, "la telequinesis podría ser muy divertida si se utiliza correctamente o con buenas intenciones".

"Eso es algo que Carrie tiene que descubrir. En la serie, las redes sociales me parecen aterradoras", afirmó con rotunidad. EFE

(vídeo)