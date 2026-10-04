Rusia intensificará ataques en Ucrania en respuesta a palabras de Zelenski

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Moscú, 4 oct (EFE).- Las fuerzas armadas rusas intensificarán los ataques contra objetivos militares en Kiev y otras regiones de Ucrania tras el anuncio del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el aumento de ataques contra refinerías rusas, anunció hoy el Ministerio de Defensa ruso.

“Tras la declaración de Zelenski de hoy, se intensificarán los ataques de las fuerzas armadas rusas contra instalaciones militares y de la industria militar, así como contra la infraestructura relacionada con estas, en Kiev y otras regiones de Ucrania”, señala el parte castrense.EFE

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