Procuraduría colombiana exige investigar asesinato de periodista, el tercer caso en 2026

Guardar

Bogotá, 4 oct (EFE).- La Procuraduría General de Colombia pidió este domingo investigar el asesinato de Julián Hincapié, un periodista comunitario y defensor de derechos humanos del municipio de Anorí, en Antioquia (noroeste), quien fue encontrado sin vida el 2 de octubre luego de permanecer tres semanas desaparecido.

"Exijo a las autoridades esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Hago un llamado a proteger la vida e integridad de los periodistas y comunicadores en todo el país. La libertad de prensa no puede ejercerse bajo ninguna amenaza o presión”, expresó el procurador, Gregorio Eljach.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Hincapié fue reportado como desaparecido el 10 de septiembre en el sector de Las Lomitas. Tres semanas después, el 2 de octubre, su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en La Chinca, una zona rural a 15 minutos del centro de Anorí.

Indepaz apuntó que la expansión territorial del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, conocida también como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), genera enfrentamientos con otros grupos armados ilegales, lo que pone en peligro a los vecinos del lugar.

PUBLICIDAD

"La población enfrenta además riesgos asociados al control e intimidación, reclutamiento de menores y presencia de artefactos explosivos", indicó Indepaz.

El crimen de Hincapié recordó los casos de los periodistas Mateo Pérez y Cristian Herrera, quienes fueron asesinados en mayo y junio, respectivamente, en circunstancias violentas mientras ejercían su trabajo.

"Este es, por tanto, el tercer homicidio de un periodista o comunicador conocido en 2026, una situación que profundiza nuestra preocupación por las condiciones de seguridad para ejercer el periodismo y la comunicación comunitaria en el país", aseguró la Defensoría del Pueblo en la red social X.

PUBLICIDAD

La entidad expresó su solidaridad con la familia de Hincapié y las organizaciones sociales a las que acompañó con su trabajo como comunicador.

Además, pidió a las autoridades colombianas "adelantar con celeridad una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias de su muerte, identificar a los responsables y determinar si el crimen estuvo relacionado con su labor como comunicador o defensor de derechos humanos".

PUBLICIDAD

"La defensa de los derechos humanos y la comunicación comunitaria deben poder ejercerse sin miedo y con garantías efectivas para la vida, la integridad y la libertad de expresión", concluyó la Defensoría. EFE