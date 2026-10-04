Honduras y Jamaica, un duelo a todo o nada en Tegucigalpa

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Tegucigalpa, 4 oct (EFE).- Las selección de Honduras se jugará el lunes su suerte en la Liga de Naciones de la Concacaf en un duelo clave del grupo B que disputará en Tegucigalpa contra su par de Jamaica, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos.

Honduras, dirigida por el español José Francisco Molina, llega al partido contra Jamaica con posibilidades de pasar a los cuartos de final muy remotas tras haber perdido dos juegos, contra Surinam y Martinica, y apenas un triunfo, precisamente con su rival de turno de este lunes.

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El juego entre hondureños y jamaicanos será como una final, en la que los caribeños buscarán vengar la dura derrota que sufrieron como locales 0-1 contra los dirigidos por Molina y sellar su pase a los cuartos de final, objetivo que también busca Guatemala.

La derrota en Kingston, el pasado 28 de septiembre, fue la primera que Jamaica sufrió ante una selección de Honduras, que viene de perder 2-1 ante Martinica y que no había ganado ni un juego.

La situación de Honduras es complicada en el grupo B, que encabeza Surinam, ya clasificada a los cuartos de final con siete puntos, escoltada por Jamaica con seis y Guatemala con cuatro. Martinica y El Salvador también suman tres unidades.

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La ‘H’, con tres enteros, dependerá de otros resultados para continuar su andadura en la Liga de Naciones; por ejemplo, que Surinam empate o le gane a Guatemala, siempre y cuando supere a Jamaica.

Honduras, que además tiene un gol en contra, necesitaría superar los dos a favor que acumula Jamaica, que el sábado llegó a Tegucigalpa después de derrotar a domicilio a El Salvador 2-1.

Para el juego contra Jamaica, Honduras recuperará a Denil Maldonado, su capitán y defensa central, que no jugó contra Martinica por una lesión.

- Probables alineaciones:

Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Clinton Bennett, Denil Maldonado, Joseph Rosales; Deiby Flores, David Ruíz, Edwin Rodríguez, Jonathan Rubio; Keylor Figueroa y Dereck Moncada.

Entrenador: José Francisco Molina

Jamaica: Andre Blake; Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere, Courtney Clarke; Karoy Anderson, Kely Ming, Ronaldo Webster, Bailey Cadamarteri; Kaheim Dixon y Javon East.

Entrenador: Rudolph Speid.

Árbitro: Marco Antonio Ortiz, de México.

Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Hora: 19:00 local (01:00 GMT del martes). EFE