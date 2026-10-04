Hallan restos de la avioneta desaparecida cerca de Nantucket (EEUU) con seis tripulantes a bordo

04/10/2026 La Guardia Costera de Estados Unidos busca un avión de transporte médico desaparecido en el Océano Atlántico, frente a la isla de Nantucket, Massachusetts, el 3 de octubre de 2026. La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado este domingo del hallazgo de los restos de un avión de transporte sanitario con seis pasajeros a bordo cerca de Nantucket, en el noreste del país, tras perderse el contacto cuando cubría la ruta entre Bermudas y Boston. SOCIEDAD GUARDIA COSTERA DE ESTADOS UNIDOS

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La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado este domingo del hallazgo de los restos de un avión de transporte sanitario con seis pasajeros a bordo cerca de Nantucket, en el noreste del país, tras perderse el contacto cuando cubría la ruta entre Bermudas y Boston.

Según las autoridades, los restos pertenecían al avión desaparecido, por lo que no se descarta ninguna hipótesis y la búsqueda de los desaparecidos continúa hasta este mismo momento.

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La aeronave, que transportaba a dos ciudadanos bermudeños y otros cuatro canadienses, despegó alrededor de las 23.40 horas (hora local) del viernes y apenas dos horas después perdió contacto con el control central, por lo que se emitió una alerta de búsqueda y rescate.

"Mis pensamientos están con todos los pasajeros a bordo, así como con sus familias, seres queridos y compañeros de trabajo durante este momento tan difícil", ha declarado el ministro canadiense de Transportes, Steve MacKinnon, preparándose para los peores presagios.

De esta manera, MacKinnon ha aclarado que "siguen de cerca la situación y colaboran con las autoridades pertinentes mientras continúan las labores de búsqueda y rescate".

Por su parte, el Gobierno de Bermudas ha confirmado que ya ha contactado con las familias de los seis ocupantes de la aeronave: "Rezamos para que las seis personas sean halladas con vida y agradecemos los continuos esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate", ha declarado el primer ministro David Burt.

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Según los datos del portal FlightAware, el avión sufrió un rápido descenso desde 7 kilómetros de altura hasta 3,3 kilómetros antes de que se perdiera la señal de radar, cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, donde tenía previsto aterrizar a la 01.30 hora local.

Los efectivos de la Guardia Costera estadounidense han peinado un área de más de 4 kilómetros cuadrados frente a las costas de Nantucket durante un periodo de 27 horas. El operativo de rastreo ha desplegado aviones HC-144 Ocean Sentry y HC-130 Hercules, un helicóptero MH-60 Jayhawk, una patrullera de rescate y el buque de respuesta rápida William Sparling.

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