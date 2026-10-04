El canciller iraní advierte a EEUU de que no existe una solución militar para la guerra

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Teherán, 4 oct (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió este domingo a Estados Unidos de que no existe una solución militar para la guerra y defendió la negociación diplomática como la única vía para poner fin al conflicto, aunque advirtió de que está preparado para responder si Washington vuelve a recurrir a la fuerza.

"No existe ninguna solución militar ni ninguna solución basada en más sanciones. Solo una solución negociada, basada en la justicia y la equidad, y una solución digna y diplomática puede encontrar una solución definitiva para poner fin a esta guerra", dijo Araqchí durante una reunión con embajadores y encargados de negocios de misiones internacionales en Teherán, según informó la agencia IRNA.

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Araqchí aseguró que Irán espera que Estados Unidos "adopte el camino de la razón y la racionalidad", pero advirtió de que Teherán está más preparado que antes para defenderse si Washington vuelve a optar por una solución militar.

El jefe de la diplomacia iraní sostuvo que volver a recurrir a las sanciones o a las opciones militares "no tendrá ningún resultado para los agresores".

"Estamos firmes y decididos tanto en la defensa de nosotros mismos como en el avance de la diplomacia", afirmó Araqchí.

En este sentido, el ministro iraní afirmó que Teherán está dispuesto a negociar un acuerdo para poner fin a la guerra y señaló que una eventual aceptación de las condiciones iraníes planteadas a EE.UU. por medio de los mediadores permitiría reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días.

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Las declaraciones se producen después de que Irán confirmara esta semana haber recibido, a través de Catar, una nueva propuesta de Washington, aunque hasta ahora no ha detallado su contenido ni ha anunciado una respuesta oficial.

Esta propuesta fue hecha después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara la semana pasada, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el plan de siete días de Irán para reabrir Ormuz, a cambio de una serie de medidas previas que Washington debería adoptar.

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Entre las medidas que Teherán exige a Washington figuran el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de fondos congelados de Teherán. EFE