Agencias

El bajista de la banda francesa Indochine anuncia su retirada de la música

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París, 4 oct (EFE).- Marc Éliard, el bajista desde 1992 de la emblemática banda francesa de pop-rock y 'new wave' Indochine, anunció este domingo su retirada de la banda que lidera Nicola Sirkis.

"He decidido pasar página y guardar mi bajo para disfrutar de una jubilación bien merecida y dedicarme a mi familia y a mis seres queridos... Gracias a Nicola por estas tres décadas increíbles", manifestó el músico de 68 años en su cuenta de Instagram.

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Apodado 'Marco', era junto a Sirkis el más veterano de los miembros de la banda formada en París en 1981 por ese cantante y por Dominique Nicolas.

Entró en la formación para reemplazar como bajista a Diego Burgard.

Indochine, considerado uno de los grupos más influyentes de las últimas décadas en Francia, tuvo un fuerte tirón en los años ochenta, especialmente entre la juventud francófona, con éxitos como 'L'Aventurier'.

Su trayectoria atravesó diversas tragedias en los noventa, como la muerte de Stéphane Sirkis (gemelo del líder de la banda), pero en el nuevo milenio protagonizó un resurgimiento abanderado por temas como 'J'ai demandé à la lune'.

Indochine ofreció una serie de conciertos entre febrero y marzo pasados, en el Accor Arena de París, de los que se hará un documental. A partir de finales de noviembre tiene más actuaciones previstas en Francia, Bélgica y Suiza. EFE

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