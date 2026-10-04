El Ejército etíope y milicias aliadas arrebatan a los rebeldes la capital de Tigré (norte)

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Nairobi, 4 oct (EFE).- El Ejército de Etiopía y sus milicias aliadas arrebataron a los rebeldes tigrinos la capital de la región de Tigré (norte), Mekelle, después de que el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que combate a las fuerzas de Adís Abeba, anunciara el traslado de su Gobierno fuera de la ciudad.

Las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT), aliados del Gobierno federal, publicaron este domingo fotos en su cuenta de la red social X en las que se muestra la presencia de sus miembros en Mekelle, lo que parece indicar que han tomado la ciudad.

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Uno de sus miembros posa frente a la sede de la emisora Radio FM Mekelle, y otro de ellos hace lo mismo junto a un monumento que no fue identificado.

Vídeos que circulan en redes sociales también muestran la entrada de las tropas progubernamentales en Mekelle, que anunciaron la restauración de la red móvil en la ciudad.

Según confirmaron este domingo testigos que se encuentran en Mekelle al portal de noticias local Ethiopia Insider, tanto el Ejército como las FPT entraron en la ciudad durante la noche del sábado.

Las mismas fuentes describieron saqueos generalizados de instituciones gubernamentales y privadas de la urbe desde la noche del viernes, y que se intensificaron tras la retirada del FPLT.

Entre las instituciones saqueadas se encuentran la Oficina de Administración Estatal Regional de Tigré, la Comisión Regional de Policía de Tigré, la estación de televisión Tsimtsi Weyane y algunas oficinas de subdistrito de la ciudad.

Los testigos dijeron que los comercios permanecieron cerrados este domingo, al igual que las principales calles de la ciudad, ahora patrulladas por las tropas leales a Adís Abeba.

El FPLT justificó su retirada para "crear las condiciones" que permitan a los insurgentes "aplastar al enemigo", que pretende "cometer atrocidades y destruir" al pueblo de Tigré.

Tanto el FPT como el Ejército etíope retomaron este viernes el aeropuerto de Mekelle, el más importante de la región, y que previamente había sido capturado por el FPLT.

La milicia dijo entonces que los líderes del FPLT habían "huido hacia Eritrea".

Las fuerzas etíopes y sus milicias aliadas han logrado rápidos avances en Tigré desde que estallaron los enfrentamientos contra el FPLT, que anunció una “guerra defensiva” el 23 de septiembre.

A esa situación se suma la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores —que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo (ALO)— para derrocar al Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y establecer un Ejecutivo de transición "inclusivo".

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Estas acciones avivan los temores al posible estallido de una nueva y devastadora guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022 que enfrentó al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).

A ello se suma la ruptura de relaciones con Eritrea, país al que Adís Abeba acusa de financiar a grupos rebeldes etíopes, algo que Asmara niega. EFE