El primer voto a los 16 años de una indígena kokama en la Amazonía brasileña

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Manaos (Brasil), 4 oct (EFE).- Lauryane Kokama, una joven indígena de 16 años del pueblo kokama, acudió este domingo a votar en las elecciones de Brasil por primera vez, en una escuela en Manaos, la mayor ciudad en la selva amazónica.

Lauryane, cuyo nombre indígena es Rutsatsetsa, es una de los 3,5 millones de jóvenes de entre 16 y 17 años que se han inscrito a votar de forma voluntaria en las elecciones de este domingo.

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La joven ejerció su derecho al voto en la escuela Senador Artur Virgílio, situada en la zona este de Manaos, adonde acudió acompañada de su madre, con emoción y reivindicando la participación de los jóvenes indígenas en la política.

“Puedo expresar lo feliz que me hace votar por primera vez a mis 16 años”, afirmó Lauryane a EFE.

La joven destacó que, aunque a los 16 años el voto no es obligatorio en Brasil, al contrario de lo que ocurre con los adultos, decidió participar porque considera que la voz de los jóvenes puede influir en la sociedad.

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“Nuestro voto marca la diferencia para los jóvenes de 16 años, los de 17 y los de 18”, señaló.

Lauryane también expresó su intención de volver a las urnas en una eventual segunda vuelta, que se celebraría si ningún candidato a cargos ejecutivos, el presidente y el gobernador de Amazonas, en su caso, superan el 50 % de votos este domingo.

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“Estoy deseando votar también en la segunda vuelta. No voy a privar a la sociedad de mi voto, porque la voz de la juventud en la política es muy importante”, comentó.

Para la joven kokama, la participación política adquiere una dimensión especial entre los pueblos indígenas.

“Sobre todo cuando eres indígena, tu voz dentro de los movimientos indígenas es importante”, afirmó.

Por ello, animó a otros jóvenes indígenas a participar en los procesos electorales cuando alcancen la edad para hacerlo.

“Me gustaría que todos los jóvenes, en cuanto cumplan los 16 años si quieren luchar por los pueblos indígenas, podamos votar”, sostuvo.

Lauryane defendió asimismo la importancia de obtener el título electoral y ejercer el derecho al voto como una forma de que se escuche la voz de la juventud indígena.

“Mi voto es importante en la política. Y estoy muy feliz”, concluyó.

Cerca de 158 millones de brasileños están habilitados para participar en las elecciones este domingo, en las que se elegirá al presidente para los próximos cuatro años, además de los 27 gobernadores, 513 diputados, dos tercios del Senado y representantes legislativos regionales.

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Los principales candidatos a la jefatura del Estado son el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, que aparecen en empate técnico en las encuestas.EFE

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