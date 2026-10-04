La Comic-Con Málaga consolida la mejora de su organización y reduce las incidencias respecto a la pasada edición

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La segunda edición de la Comic-Con Málaga ha mejorado la organización y el control de la afluencia respecto al año pasado, según coinciden asistentes, responsables de expositores y artistas consultados por Europa Press.

Sin embargo, el sistema de reserva de asientos para los paneles, los elevados precios de firmas y fotografías, la falta de sombra en algunas colas y la señalización del pabellón de artistas se mantienen como los principales aspectos a mejorar.

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Álvaro (34), que ha acudido con su mujer tanto el sábado como el domingo, ha puesto en valor la variedad de "zonas, marcas, 'stands' y artistas". "La organización ha sido en mi humilde opinión bastante top", ha resumido en declaraciones a Europa Press este domingo.

Como aspecto negativo, ha señalado que el sistema de reserva de asientos para los paneles es "mejorable", ya que "parece que a mucha gente sólo le ha tocado una cosa por día". No obstante, ha reconocido que el hecho de que una sola persona pueda reservar para sí misma y para sus acompañantes "siempre es un puntazo".

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"Los precios de firmas y fotos un desproposito", ha bromeado también, antes de admitir que, de todos modos, su esposa está esperando para una firma con Sean Astin, Sam en la saga cinematográfica de 'El Señor de los Anillos'.

De cara a la próxima edición, ha planteado que la organización podría contratar a más 'cosplayers' profesionales para amenizar los pasillos.

EXPOSITORES VALORAN LA EDICIÓN

Sara, encargada este año del 'stand' de Funko, ha explicado que, aunque ella y su equipo no estuvieron en la edición anterior, la empresa les ha trasladado que existe una "bastante mejor organización" y que se ha sabido "controlar mejor" la afluencia de público.

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"Han puesto cintas, como las típicas de aeropuerto, para hacer un pequeño zigzag hasta llegar a los sitios, y eso hace que el flujo de personas esté más controlado. Así que, en principio, muy bien", ha explicado.

El año pasado, el 'stand' de Funko dejó algunas de las anécdotas de la convención, con carreras, peleas e incluso alguna ruptura amorosa por conseguir las figuras exclusivas. En esta ocasión, Sara ha asegurado que no han registrado "ninguna incidencia de ese tipo".

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"También es cierto que, con respecto al año pasado, se han hecho mejoras: había mucha menos cantidad de exclusivos. Este año, sabiendo ya que el año pasado estuvieron muy solicitados y que la gente se volvió muy intensa porque había muy pocos, han mandado más cantidad. Entonces son más accesibles para más personas y la gente viene más tranquila, con otra actitud, porque sabe que puede conseguirlos", ha explicado.

Alejandro (47), trabajador del 'stand' de Panini, una de las editoriales de cómics presentes en la convención, también ha destacado la mejora organizativa respecto al año pasado, que ha calificado de "una maravilla" frente a "el follón" de la pasada edición.

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"No he tenido ningún tipo de agobio ni nada parecido. Ha sido perfecto", ha resumido.

Sus buenas palabras se dirigen tanto a la organización del evento como al equipo de Panini. Tampoco ha mencionado incidencias especiales con los visitantes, pese a que la editorial ha contado con figuras del cómic como John Romita Jr.

"Hemos hecho una organización perfecta de entrada y salida; todo perfecto. Cada uno en su turno, y ya está. Todo perfecto", ha recalcado.

SEÑALIZACIÓN PARA EL PABELLÓN DE ARTISTAS

Juan Acosta (@juan_acosta_ilustrador), uno de los artistas con 'stand' en el 'Artist's Alley', ha relatado que los primeros días de la convención los ilustradores estaban "un poco asustandos" porque su zona quedaba "algo apartada".

"Pero parece que han ido arreglándolo, poniendo más carteles y demás. Yo creo que la afluencia de gente ha mejorado", ha puesto en valor.

Aunque el espacio es "bastante grande", ha considerado que la organización debería mejorar, de cara a la próxima edición, la señalización y la comunicación del pabellón de artistas. A su juicio, que los creadores estén agrupados en una misma zona está "bien", pero ha lamentado que la entrada fuese poco visible durante los primeros días, una circunstancia que les "complicó un poco las cosas".

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"Se podría comunicar mejor con el pabellón de al lado, por ejemplo, y así quizá mejoraría la afluencia. Sobre todo, habría que informar a la gente de dónde estamos, porque había personas que nos buscaban, pero no conseguían llegar hasta nosotros. Es importante comunicar todo lo posible dónde pueden encontrarnos", ha pedido.

FIRMAS, PANELES Y ZONAS DE ESPERA

Jorge (24), uno de los trabajadores de la zona en la que los visitantes pueden adquirir firmas de algunos de sus ídolos, ha señalado que al principio los asistentes "se estresan un poco" y "se agobian cuando ven que hay mucha gente o cuando se cierra la cola", debido a las "muchas ganas" de ver a los invitados.

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"Pero luego hay buen ambiente; no hay mal rollo ni nada", ha indicado.

Uno de los asistentes que ha acudido este sábado a buscar la firma de Elijah Wood, Frodo en 'El Señor de los Anillos', se ha presentado a la cola sin reserva y, en cuestión de "15-20 minutos", ya estaba cerca de entrar en la zona de firmas.

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El visitante ha considerado que "estaría bien" habilitar "más sombra" en las áreas de espera, aunque ha valorado que, en líneas generales, la organización "está muy bien" y "no tiene muchas quejas".

"El precio es lo que más duele, pero 'El Señor de los Anillos' es mi película favorita desde niño, así que cierro los ojos ante el dinero y pago con tarjeta. Pero sí, está caro", ha reconocido.

Patricia y Sara (41) se han puesto a la cola a las "11:30" de este sábado para acceder al panel de Disney celebrado por la tarde en el Hall M, el mayor auditorio de la convención, después de no conseguir reserva de asiento.

En declaraciones a Europa Press, han reconocido que la edición de este año "está mejor organizada", aunque han considerado que "deberían poner algunos toldos más" en la zona de espera. A las 14:30 horas, cuando Europa Press ha hablado con ellas, la fila para acceder al panel de Disney ya superaba ampliamente el área cubierta.

También han propuesto que por la cola pasen "personas con bebidas, como en los conciertos", si bien Europa Press ha comprobado que existen fuentes cercanas.

Las asistentes han destacado, asimismo, que la organización "está respetando el sistema" de "70% de aforo" para visitantes con asiento reservado y "30%" para quienes no cuentan con reserva, una medida que agradecen porque "el año pasado se colaba mucha gente".

No obstante, no han mostrado plena satisfacción con el sistema de reserva de asientos para los paneles, que este año se ha realizado mediante sorteo. "Pero, en fin, no se puede hacer todo", han resumido.

MÁS VARIEDAD Y COMIDA SALUDABLE

Olga y José, una pareja de asistentes que ha acudido a la convención con 'cosplays' de 'La Guerra de las Galaxias', han destacado la "variedad" de la oferta de restauración en comparación con el año pasado.

La pareja se encontraba en la zona de comida durante el mediodía, entre las 14:30 y las 15:00 horas, y ha asegurado que no había tenido que esperar demasiado: "lo normal dentro de lo que cabe en un evento con tanta gente".

"Quizá introduciríamos un poco más de comida saludable. Al final, casi todo es comida basura o comida rápida", han pedido de cara al próximo año.