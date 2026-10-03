Alemania celebra en Bremen su 36º Día de la Unidad alemana con llamamiento para la paz

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Berlín, 3 oct (EFE).- La norteña ciudad alemana de Bremen se convirtió este sábado en el escenario de la celebración del 36º día de la Unidad de Alemania, con actos en los que hubo llamamientos para celebrar la paz, la libertad, la democracia y la diversidad.

Bajo el lema "Muchas fortalezas, un país", Bremen fue el escenario de los actos centrales de la celebración del 36º Día de la Unidad de Alemania, marcados por la presencia en la ciudad-estado del jefe de Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier, el canciller, Friedrich Merz, y la presidenta de la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag, Julia Klöckner.

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Los tres participaron en la misa ecuménica que, dirigida por la pastora Nina Kleinsorge, acogió la Catedral de Bremen, un templo de arquitectura románico-gótica donde se dieron por iniciados los actos del Día de la Unidad de Alemania.

"Damos las gracias por la paz y la libertad que podemos disfrutar, y danos fuerzas para seguir unidos, construir puentes y seguir fuertes en la diversidad", fue una de las oraciones que marcaron la misa, en la que tomaron la palabra, entre otros, representantes de la fe cristiana evangélica y católica, musulmana y judía.

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Este sábado, Bremen se había blindado con, según señaló la televisión NTV, el mayor dispositivo policial visto en el que es el estado federado más pequeño de Alemania, con 420 kilómetros cuadrados, algo menos que la comarca de La Coruña.

"La Policía de Bremen velará por la seguridad de las celebraciones con un gran número de efectivos", avanzaron las autoridades locales.

La conmemoración de la Unidad de Alemania que se prolongará hasta el domingo con multitud de actos culturales vinculados a la historia reciente de Alemania, incluido un concierto de la popular banda de hiphop alemana Die Fantastischen Vier.

La entrada en vigor, el 3 de octubre de 1990, del Tratado de Unificación, ratificado en septiembre de ese año antes por los parlamentos de la Alemania occidental y la Alemania comunista, selló el rencuentro del pueblo germano, separado por la división entre este y oeste tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

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La Reunificación alemana ha estado marcada, entre otras realidades, por un avance económico del este germano, área que estuvo controlada por la comunista República Democrática de Alemania (RDA), que aún no ha alcanzado los niveles del oeste teutón, según recogen de forma recurrente estudios económicos.

Así, según el Instituto para la Economía Alemana (IW), con sede en la ciudad occidental de Colonia y que elabora el llamado "Indice de Unidad", el nivel económico de los estados federados que fueron la RDA aún representa un 79 % de los estados federados del oeste, según recogió este sábado el diario regional Rheinische Post.

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En la noche del viernes a este sábado, una manifestación con 700 participantes en contra de la celebración del Día de la Unidad terminó en enfrentamientos entre policía y manifestantes, convocados bajo lemas como "Lo que celebráis: ¡recortes sociales, militarización y antifeminismo!".

Al término de la manifestación, "durante la noche, un grupo numeroso de personas se congregó" y "atacó a las fuerzas de seguridad con artefactos pirotécnicos, piedras y botellas", según un comunicado policial.

En los disturbios resultó herido un agente de Policía y se detuvo a varios sospechosos. EFE