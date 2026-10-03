Fiscalía emiratí confirma que el copiloto de Flydubai quería cometer un "acto terrorista"

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El Cairo, 3 oct (EFE).- La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmó este sábado que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai del pasado miércoles, que conectaba la ruta Dubái y Tel Aviv, "inició la ejecución de un atentado terrorista" al atacar al piloto con un "hacha de emergencia".

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, afirmó que "las investigaciones sobre el incidente ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai han revelado que el copiloto inició la ejecución de un acto terrorista", según la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.

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Explicó que el copiloto "comenzó a ejecutar su plan durante el vuelo" cuando agredió al comandante de la aeronave dentro de la cabina utilizando "un hacha de emergencia" y que "intentó hacerse con el control de los mandos del avión".

Igualmente, el fiscal general dijo que "las investigaciones continúan para esclarecer todas las circunstancias del incidente, sus motivos y las conexiones relacionadas con él, además de completar las comprobaciones técnicas y el análisis de las pruebas materiales y digitales", al tiempo que añadió que "los resultados finales se anunciarán una vez concluyan los procedimientos necesarios".

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Hoy mismo, el canal saudí Al Arabiya -al igual que medios como CNN- afirmaron, citando a diversas fuentes informadas no identificadas, que el copiloto del avión que casi estrella el avión FZ1073 fue inhabilitado para volar en su nativo Omán debido a que las autoridades omaníes descubrieron que tenía "ideas extremistas".

El copiloto -cuya identidad responde a las siglas H.A.H- abandonó Omán tras ser apartado de la aerolínea del país del golfo Pérsico, según Al Arabiya, una información que contrasta con las aportadas por el medio estadounidense CNN.

La fuente de Al Arabiya añadió que el copiloto abandonó Omán tras ser inhabilitado para volar y que podría haber sido influenciado con "ideas extremistas" por "grupos radicales" en Siria, donde "había pasado un tiempo", dado que su madre es oriunda de Siria.

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Según CNN, el piloto nació en Emiratos Árabes Unidos (EAU) de padre omaní y madre siria, y había vivido varios años en Emiratos.

Una fuente israelí dijo a CNN que el sospechoso llevaba trabajando para Flydubai tan solo ocho meses, y que había trabajado anteriormente para Royal Air Maroc, la aerolínea nacional de Marruecos.

Hasta el momento, Flydubai solo ha reaccionado diciendo que una investigación oficial es la que esclarecerá lo sucedido.

Lo que aún no queda claro es cómo el copiloto, que ahora se encuentra en Abu Dabi, pudo conseguir la autorización para volar en un avión con rumbo a Tel Aviv, dado que Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas, uno de los requisitos para las autoridades, lo que supondría un grave fallo de seguridad para la aviación civil emiratí.

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Ayer, la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA, en inglés) emiratí recalcó que no se pronunciará sobre "ningún detalle o información que circule" y que pudiera "prejuzgar" los resultados de la investigación sobre el vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv.

Ayer, en una llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, desde Abu Dabi, el piloto indio Smit Machchhar -al que han catalogado como un héroe- recordó que sintió como el avión "iba en picado" en el instante en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo para salvar a los pasajeros.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó ayer en un vídeomensaje emitido por su oficina que están estudiando si el piloto que llevó a cabo el ataque en el vuelo "fue enviado por alguien" y afirmó categóricamente que "quien lo haya enviado lo pagará muy caro".

El mandatario apuntó, además, que el atacante "se había radicalizado islámicamente", sin dar más detalles sobre él, y reiteró que pretendía estrellar el avión con todos sus pasajeros (la mayoría israelíes) a bordo.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con golpear a Irán "muy fuerte" si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai. EFE