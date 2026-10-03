Inglaterra arrolla a Croacia en su mejor partido con Tuchel

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La selección de Inglaterra goleó (0-7) a Croacia este sábado en la tercera jornada de la Liga de Naciones celebrada en Stadion HNK Rijeka, dentro del Grupo 3 de la primera división, en la mejor actuación bajo las órdenes de Thomas Tuchel.

Después de perder con España (2-3) y ganar a Chequia (0-2), los 'Tres Leones' desplegaron su mejor versión en mucho tiempo, llegando con 0-4 al descanso. Jude Bellingham, Harry Kane y Anthony Gordon brillaron en los inventores del fútbol, dejando tocada a una Croacia goleada también por la selección española el pasado domingo.

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El extremo del Barça, un Gordon en estado de gracia, fue un quebradero de cabeza para los croatas, y el centrocampista del Madrid, un Bellingham con tres asistencias y un gol, lució igualmente. Al descanso, el 0-4 pudo ser mayor, pero mandaron los goles de Harry Kane, Bellingham, Gordon y Bukayo Saka.

Tras el descanso, los cambios de Slaven Bilic apenas sirvieron, y de hecho Kane hizo el quinto, y el propio delantero del Bayern asistió en el sexto de Saka. En el 87', Morgan Rogers completó la obra inglesa en un campo a puerta cerrada, aunque asistieron 6.000 niños, por una sanción contra los aficionados croatas.

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