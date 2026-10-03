Agencias

El Clásico de la Liga F se retrasa a las 19.00 por la alerta de lluvias

03/10/2026 Fútbol.- El Clásico de la Liga F, en peligro por la alerta de lluvias. El Clásico de la Liga F Moeve 2026-2027 de este domingo se vio afectado por la alerta de lluvias extremas que afecta a Cataluña, con la patronal y el FC Barcelona haciendo seguimiento de la situación para decidir junto con el equipo blanco el cambio de horario a las 19.00. DEPORTES FCB
03/10/2026 Fútbol.- El Clásico de la Liga F, en peligro por la alerta de lluvias. El Clásico de la Liga F Moeve 2026-2027 de este domingo se vio afectado por la alerta de lluvias extremas que afecta a Cataluña, con la patronal y el FC Barcelona haciendo seguimiento de la situación para decidir junto con el equipo blanco el cambio de horario a las 19.00. DEPORTES FCB
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El Clásico de la Liga F Moeve 2026-2027 de este domingo se vio afectado por la alerta de lluvias extremas que afecta a Cataluña, con la patronal y el FC Barcelona haciendo seguimiento de la situación para decidir junto con el equipo blanco el cambio de horario a las 19.00.

"El partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid se disputará este domingo 4 de octubre a las 19:00h en el Spotify Camp Nou, en lugar de las 17:00h a las que estaba previsto inicialmente, debido a la previsión de lluvias extremas y el riesgo de inundaciones en Barcelona", anunció la Liga F.

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Poco antes, se adelantó la posible medida, que finalmente se tomó este mismo sábado, acuerdo con ambos clubes y "teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas y las necesidades organizativas".

"La confirmación del nuevo horario se realiza con la máxima antelación para facilitar que los aficionados puedan planificar con más tiempo y comodidad sus desplazamientos y la asistencia al partido", añadió..

Igualmente, el Barça apuntó que ha suspendido todas las actividades deportivas y los entrenamientos, así como a las actividades culturales, sociales y de ocio y a todos los eventos y actos previstos durante el fin de semana.

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