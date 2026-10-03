Agencias

Cinco muertos en un incendio en una planta química a las afueras de Moscú

Bombero en Moscú (archivo) SOCIEDAD MINISTERIO DE EMERGENCIAS MOSCÚ
Bombero en Moscú (archivo) SOCIEDAD MINISTERIO DE EMERGENCIAS MOSCÚ
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Cinco personas han muerto como consecuencia de un incendio declarado en una planta química de Krasnozavodsk, según han informado las autoridades rusas.

Los cuerpos han sido rescatados de entre los restos del inmueble por los bomberos, ha explicado el presidente en funciones del distrito de Sergiev Posad, Alexei Luyetski, citado por la agencia de noticias rusa TASS.

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"Lamento informar que se han descubierto cinco cuerpos sin vida durante el desescombro", ha apuntado Luyetski en un mensaje publicado en redes sociales.

Los familiares de las víctimas están recibiendo apoyo psicológico. "Estamos haciendo todo lo posible para ayudar y apoyar a las familias", ha añadido.

Además continúan las mediciones de la calidad del aire por la posible liberación de sustancias químicas, aunque por el momento han apuntado que no hay peligro para la población.

El incendio comenzó el pasado jueves y devastó un área de 1.000 metros cuadrados.

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