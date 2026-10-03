Los hutíes reivindican ataques con misiles balísticos y drones contra Aramco en Riad

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Saná, 3 oct (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes reivindicaron este sábado ataques con "varios" misiles balísticos y drones contra instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Riad, en la última acción de los insurgentes en su campaña contra las infraestructuras energéticas en el reino árabe.

Los hutíes "han llevado a cabo una operación militar de carácter cualitativo mediante varios misiles balísticos y drones contra la compañía Aramco en Riad, capital del enemigo saudí", dijo el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

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Afirmó que la operación "logró su objetivo" y que los "impactos fueron precisos y directos", lo que "provocó el incendio de los lugares atacados".

Hasta el momento, ni las autoridades saudíes ni Aramco se han pronunciado ante esta información.

Sarea justificó adoptar "estas medidas necesarias de escalada y acciones disuasorias" por ser Arabia Saudí el que lidera la coalición militar contra los hutíes.

"Continuaremos imponiendo la fórmula de 'bloqueo por bloqueo y escalada por escalada', así como atacando las concentraciones de fuerzas pertenecientes al enemigo saudí, hasta que cese la agresión y se levante el bloqueo contra nuestro querido país", zanjó Sarea.

Ayer, los rebeldes hutíes -grupo respaldado por Irán- lanzaron una serie de ataques contra el sur de Arabia Saudí que provocaron la herida de un residente asiático, así como daños a varios edificios, entre ellos una escuela y una sala de oración.

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Los hutíes mantienen una campaña de ataques desde este verano contra instalaciones militares y energéticas de Arabia Saudí, a quien además imponen un bloqueo marítimo en el mar Rojo, lo que ha llevado al mayor productor de petróleo de la OPEP a crear alianzas multinacionales de defensa conjunta para proteger sus intereses económicos.

Esto coincide con el avance de los insurgentes, que han tomado posiciones estratégicas en la costa occidental del Yemen, después de que los rebeldes lanzaran hace un mes una ofensiva a gran escala contra varias provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení.

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Las posiciones conseguidas han permitido a los insurgentes dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.

La ofensiva fue respondida con una campaña de bombardeos de la coalición militar capitaneada por Riad y ataques terrestres de las tropas gubernamentales y otros grupos afines.EFE