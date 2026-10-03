Lamine Yamal y Rodri dan dos goles de ventaja a España al descanso (2-0)

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Oviedo, 3 oct (EFE).- Los goles de Lamine Yamal, en el minuto 6, y Rodrigo Hernández, en el 35, dan una ventaja de 2-0 a la selección española ante la República Checa al descanso de su partido de este sábado, en la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Su rival no ha hecho ningún remate entre los tres palos en la primera parte. EFE

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