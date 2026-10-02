Zelenski pide afectar las "cadenas de suministro" de Rusia tras otro ataque con un muerto en Kiev

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Al menos una persona ha muerto este viernes en un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha pedido afectar a las "cadenas de suministro" que usa Rusia para su producción de drones y misiles.

Zelenski, quien ha denunciado que las fuerzas rusas lanzaron más de cien drones contra el país durante la noche, ha indicado que uno de estos ataques alcanzó un edificio residencial en Kiev, mientras que otro golpeó un puente. Además, se han registrado impactos en Járkov, Sumi, Dnipropetrovsk, Odesa, Poltava y Rivne, sin informaciones sobre víctimas mortales.

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"Por mucho que Moscú se esfuerce por hace totalmente local la producción de sus drones y misiles, su capacidad de intensificar el conflicto sigue dependiendo críticamente de componentes extranjeros", ha sostenido en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha apuntado a "cadenas de suministro que provienen de Europa, Estados Unidos, China, Japón y muchos otros países".

Así, ha subrayado que "la mayoría de estas empresas son fabricantes reconocidos, pero sus componentes siguen llegando a Rusia". "En realidad, es posible detener cualquier dron ruso directamente en la línea de producción; lo que hace falta es la voluntad política de estos países", ha explicado.

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"Si el Kremlin ha optado por intensificar los ataques, las sanciones deben ser eficaces y reforzarse", ha insistido el mandatario ucraniano, quien horas antes había reclamado a los países de la Unión Europea (UE) un mayor respaldo económico y militar para hacer frente a la guerra con Rusia, con especial atención al respaldo de las defensas aéreas y antibalísticas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que las fuerzas rusas han lanzado 108 drones contra el país y ha agregado que un total de 88 aparatos han sido derribados, si bien ha confirmado impactos en once ubicaciones, así como la caída de restos de las interceptaciones en otras cinco. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

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REIVINDICACIÓN DE RUSIA

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado ataques contra "instalaciones de infraestructura portuaria y energética de Ucrania", así como contra "buques desplegados al servicio de las Fuerzas Armadas ucranianas".

En concreto, ha especificado que sus fuerzas atacaron durante las últimas horas un puente ferroviario sobre el río Dniéper en Kiev que "facilitaba el traslado de tropas y suministros logísticos de carga militar", así como una subestación eléctrica en los alrededores de la capital.

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La cartera ha apuntado que también ha lanzado un ataque contra "un complejo de producción industrial en el puerto de Izmail", en Odesa, así como un buque que navegaba en el mar Negro "transportando equipo militar y carga de doble uso para las Fuerzas Armadas ucranianas con destino al puerto de Odesa".

Por último, ha subrayado que los sistemas de defensa antiaérea de Rusia han derribado durante la noche 646 drones lanzados por las fuerzas ucranianas contra varias regiones, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido internacionalmente.

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